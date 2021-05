Das letzte Webinar war ein voller Erfolg und das nächste ist bereits in Planung. Auch dabei konzentrieren wir uns wieder auf besonders spannende Themen, dieses Mal jedoch fokussiert auf die Mietkälte. Denn auch in diesem Bereich spielen Nachhaltigkeit und neue Technologien eine immer wichtigere Rolle. Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber Sie können sich in jedem Fall auf eine geballte Stunde gefüllt mit spannenden Informationen und interaktiven Einheiten freuen. Stattfinden wird das Ganze im Juni – den genauen Termin werden wir noch bekannt geben, aber wenn Sie keine Informationen dazu verpassen möchten, dürfen Sie sich gerne über den folgenden Link unverbindlich registrieren.

http://mit.so/kältewebinar