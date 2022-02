Pressemeldung

Ein leerstehendes Fabrikareal einer ehemaligen Textilfabrik wird umgenutzt und weiterentwickelt. Es entsteht ein neues Wohnquartier mit einem vielfältigen Infrastrukturangebot und hoher Lebensqualität. Dabei werden die alten Fabrikbauten etappenweise umgebaut und durch Neubauten ergänzt.

Mobil in Time ist bei diesem eindrücklichen Projekt, das rund 240 Miet- und Eigentumswohnungen beinhaltet, von Anfang an mit dabei. Die mobilen Anlagen beheizten zuverlässig die Um- und Neubauten und auch das nötige Warmwasser. Für eine Mietdauer von 35 Monaten wurde ein Heizcontainer HC 750 zur Initialwärmeerzeugung eingesetzt, welcher speziell zur Langzeitmiete geeignet ist. Während der Wintermonate wurden zusätzlich acht mobile Warmluftheizungen, zwischen 120 und 150 kW, in Betrieb genommen, welche noch bis Frühjahr 2022 im Einsatz sind.