Pressemeldung

Eine durchgängige Kommunikationsstrategie entlang der Customer Journey sowie eine enge Verzahnung von On- und Offlinemaßnahmen gewinnt auch für kleine mittelständische Unternehmen mehr und mehr an Bedeutung. Um ihre Gesellschafter aus Handel und Handwerk noch besser unterstützen zu können, hat die MHK Group bereits zum Jahresanfang ihre Werbeagentur info-text und ihren Onlinespezialisten macrocom in einer neuen schlagkräftigen Agentur zusammengeführt: in der Digitalagentur MIYU.

Das Wort MIYU stammt aus dem Japanischen. »mi« bedeutet Schönheit, Geist, Seele und Herz. »yu« wird mit vorzüglich, exzellent, ausgezeichnet oder überlegen übersetzt. Darüber hinaus klingt im Namen die Philosophie der neuen Digitalagentur mit, denn phonetisch vereint MIYU die beiden englischen Pronomen me und you. Und genau darum geht es dem knapp 50-köpfigen Team: um die persönliche Beziehung zu seinen Kunden. So setzen die erfahrenen On- und Offline-Profis bei der Kampagnenentwicklung – bei der der kommunikative Mehrwert ebenso im Vordergrund steht wie individuelle, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnittene Lösungen und eine nachhaltig erfolgreiche Positionierung in den jeweiligen Zielgruppen – nicht nur auf Daten, Plattformen und moderne Technologien, sondern vor allem auf den persönlichen Austausch. Alles zusammen bilde die Basis für eine individuelle Strategie, aus der kreative Produkte und Kommunikationskonzepte entwickelt werden. Auch bei der Umsetzung über alle Produktsegmente hinweg gehen die erfahrenen Spezialisten mit viel Kreativität, Leidenschaft, Knowhow und der Extrameile an die Umsetzung. Getreu ihrem Slogan: Kreativ. Digital. Persönlich.

Als neue Agentur MIYU hat das Team die Arbeit bereits zum 1. Januar aufgenommen. „Mit Wurzeln in der MHK Group kennt das MIYU-Team wie kaum eine andere Kommunikationsagentur die Anforderungen, vor denen Handel und Handwerk stehen“, betont Kirk Mangels, als MHK-Vorstand unter anderem für die Kommunikation verantwortlich. Und deshalb seien die Dreieicher Gruppe, ihre Dienstleistungsunternehmen und ihre Gesellschafter bestens gerüstet, um die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen des Marktes erfolgreich anzunehmen. Gleichzeitig gehe man mit der neuen Agenturaufstellung einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung digitaler Verband.

www.miyu.de