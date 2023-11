Klare Linien, große Flächen – diese Schlagworte bringen den Anspruch an modernes Küchendesign auf den Punkt. Für diese Optik ist ein Induktionsfeld mit integriertem Kochfeldabzug die optimale Lösung. Denn hierbei wird auf die klassische Dunstabzugshaube über dem Herd verzichtet. Bei den Centerline-Kochfeldabzügen von ORANIER, einem der führenden deutschen Hersteller innovativer Küchentechnik, verschwinden Dünste und Gerüche zuverlässig mittig im Induktionskochfeld.

Gut durchdacht

Damit Töpfe und Pfannen ohne großes Anheben leicht und sicher hin und her gestellt werden können, ist die Abdeckung der Absaugeinheit aus hitzebeständigem Metall glasbündig eingebaut. Für eine individuelle Küchenplanung können alle Modelle wahlweise auf die Arbeitsplatte aufgelegt, flächenbündig, mit Seitenleisten sowie mit Rahmen in Edelstahl oder in pureBLACK eingebaut werden.

Kraftvoll und leise zugleich

Betrachtet man die technischen Aspekte, so soll der Abzug vor allem Kochdünste absaugen, die Luft reinigen und dies natürlich leise. ORANIER verwendet hierfür leistungsstarke Motoren mit der Energie-Effizienzklasse A. Der Antrieb arbeitet dabei dank der strömungsoptimierten Konstruktion auf allen Leistungsstufen ohrenschonend leise – und ermöglicht so jederzeit entspannte Gespräche in der Küche.

Optimale Filterleistung: Gerüche? Welche Gerüche?

Zum Reinigen sind Fettfilter und der für den Umluftbetrieb optionale Profi-Aktivkohlefilter leicht von oben zu entnehmen. Der Fettfilter kommt einfach in die Spülmaschine und der Profi-Aktivkohlefilter lässt sich im Wasserbad sechsmal regenerieren. Das verlängert die Lebensdauer und spart so dauerhaft Kosten. Neu im Sortiment ist der wartungsfreie Plasmafilter. Er eliminiert zuverlässig nicht nur Gerüche, sondern auch Bakterien, Viren, Schimmel, Pilzsporen und sonstige Verunreinigungen. Das sorgt für frische Luft und ein gesundes Raumklima.

Neue Horizonte für kreatives Kochen

Alle Kochfeldabzüge des deutschen Anbieters verfügen über eine smarte Slider-Bedienung, vier Kochzonen mit Booster, neun Leistungsstufen sowie die Topfgrößenerkennung und mindestens eine Warmhalte-Stufe. Timer- und Pausenfunktion, Überlauf- und Überhitzungsschutz und eine Kindersicherung runden die Liste der Ausstattungs-Merkmale ab. Die Top-Modelle sind mit ein oder zwei Brückenfunktionen ausgestattet, die einzelne Kochzonen für extra große Töpfe oder Bräter zusammenschaltet. Hierdurch lässt sich auch auf der optional erhältlichen Grillplatte perfekt ein saftiges Steak braten. All das steigert die Flexibilität beim Kochen und Braten wodurch sich der Kreativität am Herd neue Horizonte eröffnen. Weitere Informationen und Designlösungen unter www.oranier.com.