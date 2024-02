Vitocal 250-A für die Modernisierung ist Sieger bei Vergleich der Stiftung Warentest ● Mit Hybrid-Wärmepumpe Vitocal 250-AH kann auch in alten Häusern das Gebäudeenergiegesetz erfüllt werden ● Stromspeicher Vitocharge VX: Unabhängiger werden vom Stromnetz

Wie Bestands- und Neubauten heute und in Zukunft sicher, wirtschaftlich sowie möglichst klimaschonend mit Wärme versorgt werden können, zeigt vom 10. bis zum 18. Februar 2024 die Viessmann Deutschland GmbH in Leipzig. Das Unternehmen präsentiert auf seinem Messestand E14 in Halle 5 unter anderem speziell für die Modernisierung entwickelte Wärmepumpen sowie Lösungen aus Photovoltaikmodulen und Stromspeicher für größere Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz.

Innovative Wärmepumpe für den Austausch alter Gas- und Ölheizungen

Mit der Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 250-A ist die Heizungsmodernisierung auch in älteren Häusern problemlos möglich. Dafür sorgen Innovationen wie das besonders klimafreundliche Kältemittel und die neue Elektronik-Plattform mit Viessmann Energy Management. Wie gut das funktioniert, zeigte ein Test der Stiftung Warentest im Oktober vergangenen Jahres. Daraus ging die Vitocal 250-A mit der Gesamtnote “GUT” (2,1) als eindeutiger Sieger hervor.

Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes mit Hybrid-Wärmepumpe erfüllen

Neben dem Testsieger können auf dem Viessmann Stand auch die Ausführung dieser Wärmepumpe als Kompaktgerät Vitocal 252-A mit integriertem Warmwasserspeicher sowie die Hybrid-Wärmepumpe Vitocal 250-AH in Augenschein genommen werden. Letztere eignet sich speziell für die Kombination mit einem bereits vorhandenen oder neuen Öl- oder Gasheizkessel. Durch die Ergänzung der fossilen Heizung um ein Hybridgerät entsteht eine 65% EE-Anlage, die die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllt.

Unabhängiger werden vom Stromnetz

Die Ergänzung der Wärmepumpen mit einer Photovoltaikanlage verschafft Hausbesitzer:innen größere Unabhängigkeit vom Strombezug aus dem Netz. Erst recht, wenn ein leistungsstarker Stromspeicher den tagsüber erzeugten, aber nicht benötigten Solarstrom für die Abend- und Nachtstunden bereithält. Der in Leipzig präsentierte, modular aufgebaute Stromspeicher Vitocharge VX3 ist dafür ideal. Er kann an nahezu jede Anforderung angepasst werden. Mit bis zu drei Batterien mit jeweils 5 Kilowattstunden Speicherkapazität können bis zu 15 Kilowattstunden bevorratet werden. Wird mehr Kapazität benötigt, lassen sich mehrere Speicher miteinander kombinieren. Hausbesitzer:innen können den selbst erzeugten Strom nicht nur zum Betrieb ihrer Wärmepumpe und anderen elektrischen Verbrauchern sowie zum Laden ihres Elektrofahrzeugs nutzen, sondern tragen damit auch zur Entlastung der öffentlichen Stromnetze in Spitzenlastzeiten bei.

Schlaues System für höchstmögliche Unabhängigkeit

Die Elektronik-Plattform Viessmann One Base sorgt dafür, dass alle Systemkomponenten nahtlos miteinander sowie mit den digitalen Services wie etwa der ViCare App zur Gerätebedienung und das digitale Servicetool ViGuide zusammenarbeiten. Das integrierte Energy Management optimiert das Zusammenspiel von Photovoltaikanlage und Stromspeicher mit der Wärmepumpe sowie einer gegebenenfalls vorhandenen Wallbox zum Laden eines Elektrofahrzeugs.