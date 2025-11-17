Wärmepumpen zum Kühlen und Heizen für jeden Bedarf: Seine fünftägige Messepräsenz auf der ISH 2025 in Frankfurt am Main nutzte Mitsubishi Electric Living Environment Systems, um sein vielseitiges Produktprogramm für mehr Wohnkomfort in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie Quartieren vorzustellen. Dabei bewies die Präsentation von Single-Split-Geräten bis hin zu reversiblen Großwärmepumpen einmal mehr die umfassende Lösungskompetenz des Ratinger Herstellers. Neben Innovationen in den Bereichen Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik waren auch bereits bekannte und bewährte Geräte auf der Ausstellungsfläche zu sehen. Viele von ihnen sind förderfähig, so dass Nutzende mit staatlichen Zuschüssen gemäß der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) rechnen können, sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind.

Zukunftssicher: natürliche Kältemittel

Ein wichtiges, produktübergreifendes Messestandthema stellten natürliche Kältemittel wie R290 (Propan) und R744 (CO 2 ) dar. Dank eines geringen GWP (Global Warming Potential) von 0,02 (IPCC6) für R290 bzw. 1 für R744 haben sie einen sehr geringen Treibhauseffekt, was sie zu einer nachhaltigen Antwort auf die aktuellen Herausforderungen macht. Gerade vor dem Hintergrund der künftigen Verwendungsbeschränkungen und Verbote von fluorierten Kältemitteln (F-Gasen) sind natürliche Kältemittel eine zukunftssichere Wahl. Vor allem auch, weil sie, je nach Einsatzgebiet, eine hohe Energieeffizienz und sehr gute thermodynamische bzw. kältetechnische Eigenschaften aufweisen und somit als leistungsfähiges und energiesparendes Arbeitsmedium in Luft/Wasser- und Luft/Luft-Wärmepumpen überzeugen.

Heizleistungen von 2,5 bis 84 kw

Besonders eindrucksvoll beweist das die Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpe der PUZ-WZ-Serie, die in der Monoblock-Ausführung R290 nutzt. Dank einer Programmerweiterung gibt es die Ecodan Wärmepumpe ab sofort in den Leistungsstufen 5, 6, 8,5, 10 und 12 kW.

„Die R290 Ecodan Wärmepumpen-Serie schreibt seit ihrer Markteinführung Erfolgsgeschichte. Daher werden wir ihren Leistungsbereich auch in Zukunft nach und nach vergrößern und Lösungen entwickeln, die noch höhere Nennwärmeleistungen erreichen“, sagt Dror Peled, Deputy Division Manager bei Mitsubishi Electric Living Environment Systems. Eine innovative Lösung für die serielle Sanierung in der Wohnungswirtschaft gibt es schon heute: So bietet der Kooperationspartner – die PreFab GmbH – externe Wärmepumpen-Heizzentralen an, die mit den Ecodan Kaskaden (standardmäßig mit vier bzw. sechs Geräten) vorkonfiguriert für die einfache Installation vor Ort geliefert werden. Mit dieser Heizzentrale lässt sich der Austausch alter fossiler Heizsysteme auch im bewohnten Bestand und bei fehlenden Heizräumen im Gebäude einfach realisieren.

Sind Gebäude gut gedämmt, kommt die Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpe SUZ idealerweise zum Einsatz. Bereits das kleinste Außengerät sichert den Betrieb bis –20 °C Außentemperatur. Während bei Außentemperaturen von 10 °C noch eine Vorlauftemperatur von bis zu 55 °C möglich ist, erreichen die Geräte bei Außentemperaturen von –3 °C Vorlauftemperaturen von 60 °C.

Im Rahmen einer Sanierung stellen die Ecodan Wärmepumpensysteme und die i-Life2 SLIM Eco-Konvektoren, die eine Reduktion der Vorlauftemperaturen auf 40/45 °C erlauben und so die Systemeffizienz erhöhen, eine leistungsstarke Kombination dar. Als Ersatz für Fußbodenheizungen, die sich nicht immer nachträglich realisieren lassen, sorgen sie für eine angenehme Wärmeübertragung, da sie Konvektions- und Strahlenwärme in einem Gerät vereinen. In verschiedenen kompakten Baugrößen erhältlich, ermöglichen sie bei jedem Bedarf einen schnellen Austausch der alten Heizkörper.

Nicht nur rund um die Ecodan Serie gab es Neuheiten zu sehen. Auch im Bereich der

Luft/Luft-Wärmepumpe stellte Mitsubishi Electric seine Weiterentwicklungen vor: Als neues Mitglied in der M-Serie zeigte der Hersteller mit den Modellen MSZ-RZ/MUZ-RZ eine besonders innovative Single-Split-Lösung auf Basis des zukunftssicheren Kältemittels R290. Die neue Wärmepumpe ist mit Leckage-Sensoren im Innengerät sowie Absperrventilen im Außengerät ausgestattet. Zusätzlich ist dem Kältemittelöl ein Geruchsstoff beigemengt, der im Falle einer Undichtigkeit an die Umgebung abgegeben wird und so eine warnende Wirkung erzielt. Mit der neuen R290-Split-Wärmepumpe ist selbst bei einer Außentemperatur von –25 °C die Heizleistung zu 100 % gesichert, sogar bis –30 °C ist ein Heizbetrieb noch möglich. Das neu entwickelte Außengerät, das mit Leitungslängen von bis zu 30 Metern hohe Flexibilität bei der Aufstellung der Außen- und der Inneneinheiten bietet, ist zunächst mit Nennwärmeleistungen von 2,5, 3,5 und 5 kW verfügbar.

Zuwachs in der M-Serie: Mit den neuen Modellen MSZ-RZ/MUZ-RZ zeigte der Hersteller eine besonders innovative Single-Split-Lösung, die auf Basis des zukunftssicheren Kältemittels R290 (Propan) arbeitet.

Die dezenten und kompakten Innengeräte, die sich in jedes Ambiente harmonisch einfügen, lassen sich bequem per Fernbedienung steuern. Abbildung: Mitsubishi Electric

Für eine vollwertige Wärmeversorgung stehen auch die kompakten Split-Klimageräte der

M-Serie mit Hyper-Heating-Technologie zur Verfügung. Die hocheffizienten Luft/Luft-Wärmepumpen können als Single- oder Multisplit-Lösungen Wohnräume, kleine Praxen und Büros energiesparend kühlen und heizen. Da dank zahlreicher Systemvarianten eine Vielzahl an Kombinationen möglich ist, lassen sich Leistungen zwischen 1,5 und 18 kW abbilden. Bei den Innengeräten steht von Decken- und Kanaleinbauten bis hin zu Wand- und Truhenausführungen eine große Auswahl zur Verfügung.

Die Sole/Wasser-Wärmepumpe Geodan ergänzte die auf der ISH 2025 gezeigte Systemvielfalt des Ratinger Herstellers. Ausgestattet mit einem kompakten Gehäuse sind hier alle erforderlichen Komponenten untergebracht. Neben der Hydraulik und dem Wasserspeichermodul enthält die Geodan einen 170 Liter fassenden Warmwasserspeicher sowie alle notwendigen Bestandteile der Regelungstechnik.

Lösungen für Anwendungen mit höherem Wärmebedarf

Für mehrgeschossige Wohngebäude oder Wohnquartiere präsentierte Mitsubishi Electric ebenfalls eine umfassende Lösungsvielfalt auf Basis des natürlichen Kältemittels R290. Dazu gehörten die kompakten Luft/Wasser-Wärmepumpen der MEHP-iB-Serie, die Wassertemperaturen von bis zu 75 °C bei 0 °C Außentemperatur erreicht und in sieben Leistungsgrößen von 12 bis 38 kW zur Verfügung steht. Auch die reversible Wärmepumpen-Serie MEHP-iS ist in ihrer neuesten Version als R290-Variante erhältlich. Im Rahmen der Weiterentwicklung wurde der Leistungsbereich auf drei unterschiedliche Module mit neun Leistungsgrößen von 50 bis 150 kW Nennwärmeleistung ausgeweitet. Werden acht Geräte zu einer Kaskade verbunden, ist sogar eine Gesamtleistung von bis zu 1.200 kW möglich.

Auf dem ISH-Messestand von Mitsubishi Electric waren auch die kompakten Luft/Wasser-Wärmepumpen der MEHP-iB-Serie sowie die reversible Wärmepumpen-Serie MEHP-iS zu sehen. Lösungen, die mit dem natürlichen Kältemittel R290 erhältlich sind und sich vor allem für mehrgeschossige Wohngebäude bzw. Wohnquartiere eignen. Ein Komplex mit 80 Wohnungen wurde mit den zukunftsweisenden Lösungen jüngst in Künzelsau realisiert. Abbildung: Mitsubishi Electric

Überall dort, wo keine Kaskadierung möglich ist, aber eine höhere Heizleistung benötigt wird, ist die Luft/Wasser-Wärmepumpe CAHV mit R290 als Kältemittel eine gute Option. Kompakt gebaut, liefert das Wärmepumpenmodul mit 40 kW Heizleistung selbst bei tiefen Außentemperaturen von –15 °C Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C. Speziell für die Trinkwarmwasserversorgung in der Wohnungswirtschaft und im Bereich kommerzieller und industrieller Anwendungen mit hohem Heißwasserbedarf steht mit der QAHV-Wärmepumpe ein Gerät zur Verfügung, das das natürliche Kältemittel R744 nutzt. Bei Außentemperaturen von bis zu –25 °C voll funktionsfähig, erzielt die Wärmepumpe Wassertemperaturen bis 90 °C. Sowohl die CAHV- als auch die QAHV-Wärmepumpe sind kaskadierbar und erreichen mit jeweils 16 Geräten eine Leistung von 640 kW.

Frischluft ohne Wärmeverluste

Da heutzutage die Gebäudehüllen von Neubauten immer dichter werden und auch thermisch sanierte Altbauten kaum noch Frischluft ins Innere lassen, wird eine kontrollierte Wohnraumlüftung immer wichtiger. Mit den Lossnay-Lüftungssystemen bietet Mitsubishi Electric die passende Lösung dafür. Ob als dezentrales System (VL-80) in einzelnen Räumen oder zentral (VL-250/350/500) als gebäudeumfassende Lösung – Lossnay bringt die nötige Frischluft ins Gebäudeinnere. Hinzu kommt das Modell SVL-150/200, mit dem es möglich ist, bis zu 200 Quadratmeter lüftungstechnisch abzudecken. Modernste Filtertechnologie sorgt dafür, dass Feinstaub, Allergene, Gerüche und sogar Viren effektiv reduziert werden. Außerdem trägt das VL-80-Gerät dazu bei, die Feuchtigkeit zu regulieren. Dass dabei keine kostbare Heizwärme verloren geht, ist dem integrierten Wärmerückgewinnungssystem zu verdanken. Es entzieht der Abluft kostbare Heizenergie und überträgt sie auf die Frischluft. Das gesamte erforderliche Lüftungszubehör bietet Mitsubishi Electric.

Smarte Steuerung mit der MELCloud Home

Um einen hohen Komfort und eine praktische Bedienbarkeit all seiner Geräte zu gewährleisten, bietet Mitsubishi Electric mit der MELCloud Home eine entsprechende Steuerung, in der sich alle Einzelgeräte und -komponenten vernetzen lassen. Auf diese Weise werden die Steuerung und Überwachung sämtlicher Mitsubishi Electric Geräte per Smartphone, Tablet oder PC orts- und zeitunabhängig möglich. Ist eine bauseitige übergeordnete Gebäudeleittechnik vorhanden, lässt sich die Einbindung aller Produkte über die marktüblichen IT-Protokolle jederzeit realisieren.