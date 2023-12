Lücke in der Versorgung von obdachlosen Menschen wird geschlossen

Abendlicher Treffpunkt von obdachlosen Menschen am gutenachtbus

gutenachtbus finanziert sich ausschließlich über Spenden

Mitsubishi Electric, Living Environment Systems schenkt mit seiner diesjährigen Weihnachtsspende in Höhe von € 10.000,-- Wärme und unterstützt den gutenachtbus von vision:teilen e.V. im Raum Düsseldorf. Beim Projekt gutenachtbus geht es darum, eine Lücke in der Versorgung von obdachlosen Menschen zu schließen. Insbesondere nachts sind diese aktuell hilflos der Winterkälte und auch beständig der wachsenden Aggressivität auf den Straßen ausgesetzt.

Genau hier setzt der gutenachtbus als mobiles Ess- und Sprechzimmer an, der in Notfällen auch für den Personentransport eingesetzt wird. Unter der Leitung eines Sozialarbeiters und mit der Hilfe von über 80 ehrenamtlichen Helfern besucht der gutenachtbus ganzjährig an 6 Tagen in der Woche abendliche Treffpunkte von obdachlosen Menschen. Neben einer warmen Mahlzeit und sauberer Kleidung stehen auch Gespräche im Mittelpunkt, auf die sich viele Betroffene besonders freuen. Aktuell verteilt das Team Nacht für Nacht rund 100 Tassen heißen Kaffee, belegte Brötchen und mehr als 30 Liter Suppe. Auch Decken und Schlafsäcke sowie Hygieneartikel sind stets mit an Bord und werden gezielt an Hilfsbedürftige ausgegeben.

Der gutenachtbus wurde 2011 durch vision:teilen e.V. und fiftyfifty gemeinsam eingerichtet. Für beide Organisationen steht die Hilfe gegen Armut und Not insbesondere bei obdachlosen Menschen im Vordergrund. „Der gutenachtbus finanziert sich ausschließlich über Spenden und ist deswegen auf den Beistand unserer Gesellschaft angewiesen“, beschreibt dazu Dror Peled, Deputy Division Manager, Living Environment Systems bei Mitsubishi Electric. „Wir tragen als Unternehmen insbesondere auch in unserer Region eine große soziale Verantwortung, der wir uns permanent stellen. In diesem Jahr haben uns der gutenachtbus und das große Engagement der beteiligten Organisationen sowie ehrenamtlichen Helfer besonders berührt. Deswegen haben wir uns für eine Unterstützung mit unserer Weihnachtsspende entschieden.“

Das Team des gutenachtbus freut sich über jeden Beitrag - sei es finanziell oder durch Sachspenden. Alle Informationen dazu sind auf der Website www.gutenachtbus.org zu finden.