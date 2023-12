Sein R32 Hybrid VRF-System (HVRF) aus der City Multi-Serie hat Mitsubishi Electric jetzt um einen neuen, vertikalen Hybrid BC Controller (HBC) erweitert. Damit eröffnet der Hersteller seinen Marktpartnern neue Möglichkeiten in der Planung und Umsetzung von HVRF-Anlagen. Das weltweit patentierte Hybrid VRF-System kombiniert die Vorteile eines direktverdampfenden mit denen eines wassergeführten Systems. Ein überzeugender Vorteil des HVRF-Systems besteht darin, innerhalb des Gebäudes weitestgehend ohne Kältemittel zu arbeiten. Möglich wird das durch den HBC Controller, der den Wärmeaustausch zwischen kältemittelgeführtem Außenkreislauf und wasserbasiertem Innenkreislauf übernimmt.

Das verwendete Kältemittel fließt ausschließlich zwischen dem Außengerät und dem HBC Controller. Dadurch kommt es zu einer deutlich reduzierten Kältemittelmenge im Gesamtsystem. Ab der Master-Unit erfolgt eine Verteilung der Energie in Form von Wärme und/oder Kälte über das Medium Wasser. Dies gilt sowohl für die Leitungen zu den Innengeräten als auch für die Verbindungen zwischen Master und Slave Controllern. Der HBC Controller bildet mit den Außengeräten eine kälte- und regelungstechnische Einheit und leitet je nach Wärme- oder Kältebedarf warmes oder kaltes Wasser zu den Innengeräten der zu klimatisierenden Räume weiter.

Die Aufstellung des HBC Controllers auf dem Boden statt der Montage unter der Decke bzw. in der Zwischendecke ermöglicht neue Einsatzbereiche für das Hybrid VRF-System. Dafür wurde die Installation durch den Einsatz kleinerer Rohrleitungs-Querschnitte, in Abhängigkeit von der Innengeräteleistung, vom HBC Controller zu den Innengeräten vereinfacht. Das reduziert die Materialkosten sowie den Platzbedarf und beschleunigt zudem die Installationszeit.

Der neu entwickelte HBC Controller kann vertikal aufgestellt werden und eignet sich für HVRF-Anlagen, die mit dem Kältemittel R32 betrieben werden. Parallel dazu stehen neue Slave HBC Controller zur Verfügung, die speziell auf die Erfordernisse des neuen Master HBC Controllers ausgelegt wurden. Der 150 Zentimeter hohe, neue HBC Controller wird aufrecht stehend auf dem Boden montiert. Sämtliche Anschlussleitungen zu den Innengeräten werden nach oben aus dem Gerät herausgeführt und können in Augenhöhe besonders montagefreundlich angeschlossen werden. Das Gehäuse hat eine Breite von nur 80 Zentimetern und eine Tiefe von lediglich 50 Zentimetern und kann dadurch auch unter beengten Bedingungen installiert werden.

Pro Außengerät ist ein Master Controller mit 6 Ports und maximal 175 Leistungspunkten möglich. An den Master Controller können 3 Slave Controller mit jeweils 8 oder 16 Ports angeschlossen werden. Diese bieten je Controller maximal 250 Leistungspunkte. Der vergrößerte Wärmetauscher im Master Controller stellt zudem eine höhere Leistungsabgabe im Mischbetrieb sicher. Damit sind höhere Leistungskennziffern selbst bei großen Außengeräten in der Regel mit nur einem Master Controller realisierbar.

Ein weiterer Vorteil des vertikalen HBC Controllers ist die vereinfachte Inbetriebnahme des Systems. Mit den neuen vertikalen Einheiten können die Gesamtsysteme nach dem Anschluss der Inneneinheiten an den oder die HBC Controller wasserseitig ohne den Einsatz bzw. die Verbindung zum Außengerät in Betrieb genommen werden. Der wassergeführte Teil der Anlage kann jetzt bereits vorab gespült, entlüftet und getestet werden, so dass die Installation der Gesamtanlage noch flexibler wird. Erhältlich ist der vertikale Master HBC Controller in zwei Leistungsgrößen für die R32 PURY-Außengeräte der Baureihen 200 bis 350 und 400 bis 500. Parallel dazu werden auch die neuen Slave HBC Controller in zwei Größen angeboten, die optimal auf die benötigten Leistungen abgestimmt wurden.