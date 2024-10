Energieeffiziente Lösungen für Anwendungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie Nahwärmenetzen - Nahezu alle Geräte-Serien mit natürlichen Kältemitteln erhältlich - Erstmalig Split-Klimaanlage mit Kältemittel Propan auf dem Markt - Großwärmepumpen als Lösung für große Gebäude und Wohnquartiere

Sein umfangreiches Produktportfolio an energieeffizienten Wärmepumpen-Lösungen zum Heizen und Kühlen präsentierte Mitsubishi Electric anlässlich der Chillventa 2024 in Nürnberg. In dem Bereich Wohnen zeigte der Hersteller Bewährtes und Neuheiten rund um die Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Nahwärmenetze an. Die Systemvielfalt reichte dabei von Single-Split-Geräten bis hin zu reversiblen Großwärmepumpen, mit denen sich Nennwärmeleistungen von 2,5 bis 150 kW sowie von bis zu 1.200 kW als Kaskadenlösungen realisieren lassen. Alle Wärmepumpenmodelle von Mitsubishi Electric sind im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) bei Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen förderfähig.

Im Mittelpunkt der vielfältigen, hocheffizienten Lösungen für Neubau oder Modernisierung standen die natürlichen Kältemittel R290 (Propan) und R744 (CO 2 ). Als natürliche Kältemittel besitzen Propan und CO 2 ein niedriges GWP (Global Warming Potential) von 3 bzw. von 1 und haben damit einen sehr geringen Treibhauseffekt. Natürliche Kältemittel stellen für zahlreiche Anwendungen eine alternative, umweltschonende Lösung dar, um künftige Verwendungsbeschränkungen und Verbote von fluorierten Kältemitteln (F-Gasen) auszuschließen. Vor allem wegen der hohen Energieeffizienz und ihrer sehr guten thermodynamischen bzw. kältetechnischen Eigenschaften werden sie als leistungsfähige und energiesparende Kältemittel in Luft/Wasser- und Luft/Luft-Wärmepumpen verwendet.

Bestes Beispiel hierfür sind die Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen der PUZ-WZ-Serie, die auf Basis des Kältemittels R290 arbeiten. Die Monoblock-Geräte stehen in den Leistungsstufen 5, 6 und 8 kW Nennwärmeleistung zur Verfügung und wurden jetzt um die zwei Varianten mit 10 und 11,8 kW ergänzt. „Aufgrund des großen Erfolgs der seit ihrer Markteinführung stark nachgefragten R290 Ecodan Wärmepumpen-Serie werden wir den Einsatzbereich dieser zukunftsweisenden Baureihe schrittweise auf bis zu 14 kW Nennwärmeleistung ausbauen“, erklärt dazu Dror Peled, Deputy Division Manager bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems.

Auch im Bereich der immer beliebter werdenden Luft/Luft-Wärmepumpensysteme zeigte das Unternehmen seine zukunftsweisenden Lösungen. Als absolute Neuheit präsentierte der Hersteller die Modellreihe MSZ-RZ/MUZ-RZ auf Basis des natürlichen Kältemittels Propan. Die neue Split-Wärmepumpe mit dem Kältemittel R290 ermöglicht einen Heizbetrieb bis zu einer Außentemperatur von - 30 °C. Bis zu einer Außentemperatur von - 25 °C erbringen die Geräte bis zu 100 % Heizleistung. Das neu entwickelte Außengerät ermöglicht Leitungslängen von bis zu 30 Metern zwischen der Außen- und den Inneneinheiten. Es steht zunächst mit Nennwärmeleistungen von 2,5, 3,5 und 5 kW zur Verfügung.

Darüber hinaus erfüllen die kompakten Split-Klimageräte der M-Serie als hoch effiziente Luft/Luft-Wärmepumpen alle Kriterien, um in Gebäuden eine vollwertige Wärmeversorgung zu gewährleisten. Die Luft/Luft-Wärmepumpen der M-Serie können als Single- oder Multisplit-Lösungen Wohnräume, kleine Büros oder Praxen energiesparend kühlen oder heizen. Durch zahlreiche Systemvarianten ist eine Vielzahl an Kombinationen möglich. So lassen sich Leistungsbandbreiten von 1,5 bis 18 kW abbilden. Die Innengeräteauswahl reicht von Decken- über Kanaleinbau- bis hin zu Wand- und Truhenausführungen.

Für die Versorgung mehrgeschossiger Wohngebäude oder Wohnquartieren zeigte Mitsubishi Electric seine Wärmepumpen der MEHP-Serie, die mit ihrer sehr hohen Effizienz im Voll- und Teillastbetrieb, geringen Schallemissionen sowie kompakten Abmessungen überzeugen. Für die Versorgung mit Raumwärme und Trinkwarmwasser stehen vier unterschiedliche Module mit neun Leistungsgrößen von 50 bis 150 kW Nennwärmeleistung zur Verfügung. Durch eine Kaskadierung von bis zu acht Geräten können mit dieser Wärmepumpen-Serie Nennwärmeleistungen bis zu 1.200 kW und einer Warmwasser-Austrittstemperatur von bis zu 70 °C erreicht werden.

Darüber hinaus umfasste der Bereich Wohnen zahlreiche Lösungen wie beispielsweise die Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpe SUZ, die speziell für den Einsatz in sehr gut gedämmten Gebäuden mit Flächenheizungen im niedrigen Nennwärmeleistungsbereich konzipiert wurde. Mit dem kleinsten Außengerät gewährleistet der Hersteller einen Einsatzbereich bis - 20 °C. Bei Außentemperaturen von 10 °C erreichen die Geräte mühelos eine Vorlauftemperatur von bis zu 55 °C und bei Außentemperaturen von - 3 °C sind Vorlauftemperaturen von 60 °C möglich.

Abgerundet wird die Systemvielfalt des Herstellers durch die Sole/Wasser-Wärmepumpe Geodan für den Austausch veralteter Geräte im Bestand. Alle erforderlichen Komponenten sind in einem gemeinsamen, kompakten Gehäuse untergebracht. Neben der Hydraulik und dem Wärmepumpenmodul enthält die Geodan einen 170 Liter fassenden Warmwasserspeicher und alle notwendigen Bestandteile der Regelungstechnik.

Eine optimale Ergänzung bei der Wärmeübertragung im Gebäudebestand stellen moderne iLife-2 SLIM Eco-Konvektoren in Kombination mit Ecodan Wärmepumpen-Systemen dar. Die Eco-Konvektoren können als Ersatz für Fußbodenheizungen eingesetzt werden, die sich im Bestand oft nicht realisieren lassen. Sie vereinen Konvektions- und Strahlungswärme in einem Gerät und sind in kompakten, unterschiedlichen Baugrößen lieferbar. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass sie sowohl zum Heizen als auch zur effizienten Raumkühlung eingesetzt werden können.

Kennzeichnend für das gesamte Produktportfolio des Ratinger Herstellers ist die optionale Vernetzbarkeit sämtlicher Einzelgeräte und -komponenten in die Mitsubishi Electric MELCloud zur optimalen Steuerung und Überwachung von Anlagen unterschiedlicher Größe über PC, Tablet oder Smartphone. Auch eine Einbindung der Mitsubishi Electric Produkte in eine bauseitige übergeordnete Gebäudeleittechnik ist über die marktüblichen IT-Protokolle jederzeit realisierbar.