Sein Produktangebot an Kälte-, Klima- und Wärmepumpenlösungen für den Einsatz in gewerblichen, kommunalen und industriellen Anwendungen präsentierte Mitsubishi Electric auf der Chillventa 2024 in Nürnberg. Das Unternehmen bietet eine große Bandbreite an Kaltwassersätzen, reversiblen Heizungs-Wärmepumpen sowie Trinkwarmwasser-Wärmepumpen als Stand-Alone- oder Kaskaden-Lösungen. Ausführlich konnten sich die Besucher in unterschiedlichen Bereichen zu zahlreichen Neuheiten und Weiterentwicklungen des Ratinger Unternehmens informieren und fachlich beraten lassen. „Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung und entsprechendem Know-How ist es uns immer wieder möglich, unsere Marktpartner mit neuen, zukunftsweisenden Lösungen für die gewerbliche oder industrielle Kälte- und Wärmeerzeugung zu überzeugen“, erläutert Dror Peled, Deputy Division Manager, Living Environment Systems bei Mitsubishi Electric.

Den Schwerpunkt des Bereichs Hotel und Büro bildeten die leistungsstarken und energieeffizienten Klima- und Wärmepumpensysteme der Mr. Slim- sowie der City Multi-Serie. Als Neuheiten präsentierte das Unternehmen seine neuen, kompakten Ein-Lüfter-Außengeräte der Mr. Slim-Serie. Vor allem die optimierte Bauart des Gehäuses bei gleicher Leistung ermöglicht eine bessere und einfachere Montage sowie Aufstellung im Außenbereich. Darüber hinaus stehen mit den Hybrid VRF-Systemen als Y-Serie zum wahlweisen Heizen oder Kühlen oder als R2-System zum simultanen Heizen und Kühlen mit Wärmerückgewinnung zukunftsweisende Technologien zur Verfügung, die die Vorzüge eines wassergeführten mit der eines kältemittelgeführten Systems verbinden und mit einer deutlich reduzierten Kältemittelfüllmenge auskommen.

Für Anwendungen mit hohem Heißwasserbedarf – beispielsweise in der Wohnungswirtschaft oder im Gewerbe – stellte der Hersteller seine Heißwasser-Wärmepumpe QAHV auf der Basis des natürlichen Kältemittels R744 (CO 2 ) aus. Das 40 kW-Monoblock-Gerät wurde speziell entwickelt, um Heißwasser in großen Mengen zu erzeugen. Mit dem System lassen sich Trinkwarmwassertemperaturen von bis zu 90 °C bei Außentemperaturen von bis zu - 25 ºC erreichen. Bis zu 16 QAHV-Geräte können standardmäßig zu einer Kaskade mit einer Gesamtleistung von bis zu 640 kW zur Heißwasserbereitung zusammengeschaltet werden.

Im Bereich Gewerbe und Industrie wurde die erfolgreiche Wärmepumpen-Serie MEHP‑iS‑G09 für hohen Wärmeleistungsbedarf erstmals auch mit dem Kältemittel R290 (Propan) vorgestellt. Die reversiblen Wärmepumpen wurden von dem Wärmepumpenspezialisten selbst entwickelt. Neu ist auch die Ausweitung des Leistungsbereichs auf drei unterschiedliche Module mit neun Leistungsgrößen von 50 bis 150 kW Nennwärmeleistung. Durch eine Kaskadierung mit bis zu acht Geräten können Leistungen bis 1.200 kW erreicht werden. Mit ihrem weiten Einsatzbereich im Wärmepumpenbetrieb von bis zu - 20 °C Außentemperatur und einer Warmwasser-Austrittstemperatur von bis zu 70 °C gewährleistet diese Geräte-Serie eine optimale Anpassung auf den jeweiligen Leistungsbedarf eines konkreten Projekts.

Ebenfalls vorgestellt wurde eine Luft/Wasser-Wärmepumpe der Serie MEHP-iB-G09 mit dem Kältemittel R290. Die kompakten Wärmepumpen der MEHP-iB-Serie erreichen bei einem Leistungsspektrum von 7 bis 40 kW, Wassertemperaturen von bis zu 60 °C und sind für kleinere gewerbliche Anwendungen konzipiert. Auch eine zusätzliche Funktion der Trinkwarmwasserbereitung ist möglich. Dank des integrierten Hydraulikmoduls mit Inverter-geregelter Hydraulikpumpe bietet die MEHP-iB-G09 eine optimale Plug-and-Play-Lösung bei geringer Aufstellfläche. Zur Verfügung stehen zehn Leistungsgrößen von 7 bis 40 kW Heizleistung. Durch das eingebaute Umschaltventil kann der Kältekreislauf umgekehrt werden, sodass das Gerät für den kompletten Bereich der Komfortanwendung im Winter bis zu einer Außentemperatur von - 20 °C zum Heizen oder im Sommer bis 45 °C zum Kühlen verwendet werden kann.

Darüber hinaus führt der Hersteller die Wärmepumpen-Serie CAHV auf der Basis des Kältemittels R290 in den Markt ein. Die CAHV-Serie eignet sich für hohen Heizwasserbedarf im Komfortbereich oder kommerzielle Prozessanwendungen. Die CAHV-Warmwasserwärmepumpe hat eine Nennwärmeleistung von 40 kW und kann Wasseraustrittstemperaturen von bis zu 70 °C erreichen. Bei dieser Geräteserie können bis zu 16 Einheiten zu einer Gesamtleistung von 640 kW als Kaskade zusammengefasst werden. Die Geräteserie eignet sich für Anwendungen wie Nahwärmenetze für die Versorgung von Wohnkomplexen mit Raumwärme und Trinkwarmwasser, Hotels und Gesundheitszentren oder Prozessanwendungen in Gewerbe und Industrie.

Ergänzt wird das umfangreiche Produktprogramm unter anderem durch die ECOV-Kältemaschinen mit integrierter Wärmerückgewinnung für Kühlung und Tiefkühlung in gewerblichen Anwendungen wie z. B. Supermärkten, Tankstellen, Hotels und Restaurants. Mit den Kältemaschinen der ECOV-Serie können beispielsweise Kühlregale, -tresen oder -räume zuverlässig und energieeffizient mit Kälte versorgt werden. Betrieben wird die neue ECOV-Serie mit dem natürlichen Kältemittel R744 (CO 2 ), das einen GWP von 1 aufweist. Die Kälteleistung dieses Systems liegt bei einer Verdampfungstemperatur von - 30 °C bei 5 bzw. 8 kW und bei - 10 °C bei 10,5 oder 16 kW. Die Betriebsumgebungstemperatur reicht von 43 °C bis - 25 °C. Anschließen lassen sich alle marktgängigen Kühlmöbel.

Abgerundet wurde der Messeauftritt mit Produktlösungen und einem umfangreichen Serviceangebot für IT-Cooling, Präzisionsklimatisierung und digitale Infrastruktur. Stellvertretend für das umfassende Portfolio in diesem Segment präsentierte der Hersteller seinen Präzisionsklimaschrank S-MEXT-G00 auf dem Messestand. Das System in Vollinverter-Ausführung eignet sich ideal zur Klimatisierung von EDV- und Technikanwendungen, sowie für Batterie- und USV-Räume. Die extreme Flexibilität dieser Lösung ermöglicht eine einfache Installation, die sich perfekt an jede Anforderung der baulichen Gegebenheiten vor Ort durch eine konfigurierbare Luftführung der S-MEXT-G00 Innengeräte anpassen lässt. Der Klimaschrank kann mit passenden Power Inverter Mr. Slim Außengeräten der Baureihe PUZ-ZM mit dem Kältemittel R32 betrieben werden.