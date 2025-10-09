Die MELCloud Home ist eine optimale Lösung für Privathaushalte, kleine Unternehmen und gewerbliche Einheiten wie Praxen und Geschäfte. Einfach und intuitiv bedienbar lässt sie sich nahtlos in einzelne oder mehrere Systeme integrieren. Abbildung: Mitsubishi Electric

Den Messeauftritt auf der ISH 2025 in Frankfurt am Main nutzte Mitsubishi Electric Living Environment Systems unter anderem, um seine neue Generation smarter Steuerungslösungen für Klima-, Heizungs- und Lüftungssysteme vorzustellen. Dabei standen die Weiterentwicklungen der cloudbasierten MELCloud-Plattform sowie stationäre Systemsteuerungen im Mittelpunkt, die zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für private und kommerzielle Anwendungen bieten. Von Eigenheimen über Bürogebäude bis hin zu Großprojekten – indem das Unternehmen aus Ratingen für jeden Einsatzzweck die passende Steuerungslösung vorstellte, zeigte es, wie vielseitig seine Technologien einsetzbar sind.

Als besonders flexibel und anwendungsfreundlich erweist sich die MELCloud, die standortunabhängig eine komfortable Steuerung und Überwachung der Anlagen via Smartphone, Tablet oder PC erlaubt. In allen wichtigen App-Stores kostenlos verfügbar, kann sie systemübergreifend eingesetzt werden und überzeugt dabei mit umfassenden Funktionen. Beispielhaft genannt seien Anpassungen der Temperaturen und die Einstellung von Betriebsarten. Darüber hinaus schafft sie volle Transparenz in puncto Betriebsweise der Anlage und kann über ein intelligentes Energiemanagement-System die Anlage energietechnisch optimieren. Zudem erhöht sie die Betriebssicherheit und erlaubt es, Daten aus der Ferne einzusehen.

Ob Klimaanlagengerät, Heizungs- oder Wärmerückgewinnungsanlage – ein spezieller WiFi-Adapter, der bereits in vielen Mitsubishi Electric Geräten integriert ist, verbindet die Systeme mit der Cloud. Neu ist ein IoT-Adapter, der eine Mobilfunkanbindung ermöglicht und damit eine lokale Netzwerkeinbindung hinfällig macht – ideal für alle Anwendungen, bei denen die Sicherheit eine besonders große Rolle spielt.

MELCloud Home und Commercial: maßgeschneidert für unterschiedliche Nutzergruppen

Die MELCloud Home ist eine optimale Lösung für Privathaushalte, kleine Unternehmen und gewerbliche Einheiten wie Praxen und Geschäfte. Einfach und intuitiv bedienbar lässt sie sich nahtlos in einzelne oder mehrere Systeme integrieren. Die Commercial-Version hingegen ist für den professionellen Einsatz der Geräte in großen Gebäuden gedacht. Mit Funktionen wie Energie-Monitoring und standortübergreifender Verwaltung erleichtert sie vor allem professionellen Gebäudemanagern oder Liegenschaftsverwaltern die Steuerung und Überwachung mehrerer Wärmepumpen-, Klima- und Lüftungssysteme an verschiedenen Standorten. Besonders vorteilhaft: Dank eines zentralisierten Dashboards lassen sich alle Betriebsdaten sämtlicher Anlagen rund um die Uhr einsehen. So ist eine schnelle Reaktion auf Veränderungen jederzeit möglich – ebenso wie eine zentrale Optimierung des Energieverbrauchs.

Für eine maßgeschneiderte Anwendung sorgen die drei modular kombinierbaren Softwarepakete: „Monitor&Control“, „Energy“ und „Service&Maintenance“. Während sich mit dem Basismodul „Monitor&Control“ neben Grundfunktionen auch weitere Funktionalitäten abbilden lassen, bietet das Modul „Energy“ zusätzliche Features für das zentrale Energie-Monitoring komplexer Systeme. Mit dem dritten Modul „Service&Maintenance“, das Remote-Eingriffe mit zahlreichen Wartungs- und Servicefunktionen ermöglicht, ist eine umfassende Anlagenüberwachung realisierbar.

Erweiterungsmodule für zentrale Systeme und komplexe Anwendungen wie das PAC-YG-Eingangsmodul runden das smarte Steuerungsprogramm ab. Dieses sammelt nicht nur die abgegebenen Datenimpulse von externen Leistungszählern. In Kombination mit den zentralen Steuerungslösungen ermöglicht es auch erweiterte Funktionen wie Energie-verbrauchsmessung oder eine Begrenzung der Spitzenlast.

Stationäre Steuerungen: bequeme Optimierung vor Ort

Neben den beiden MELCloud-Versionen bietet Mitsubishi Electric auch eine breite Palette standortgebundener Steuerungen, die den Betrieb der Wärmepumpen- und Klimaanlagen im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich einfacher, sicherer und komfortabler machen. Zur Auswahl stehen kompakte kabelgebundene sowie kabellose Fernbedienungen ebenso wie Zentralsteuerungssysteme, mit denen sich bis zu 400 Innengeräte einbinden lassen. Ein Beispiel für das mittlere Segment ist die kompakte Zentralfernbedienung AT-50B, die sich ganz einfach in die bestehende Gebäudeleittechnik integrieren lässt. Mit ihr wird die Bedienung und Überwachung von Klimaanlagen in mehreren Räumen und komplexen Gebäuden zum Kinderspiel.

Als Neuentwicklung stellte Mitsubishi Electric das visuelle Steuerungssystem AE-C400E vor. Für besonders große Objekte entwickelt, lassen sich mit ihm bis zu 50 angeschlossene Innengeräte einzeln oder als Gruppe auf einer grafischen Oberfläche zentral bedienen. Zur Verfügung steht dafür ein 12,1 Zoll großes, hintergrundbeleuchtetes Touch-Panel. Sollen weitere Innengeräte darüber gesteuert werden, kann das Steuerungssystem über das Ethernet um bis zu sieben EW-C50E-Module erweitert werden – mit dem Ergebnis, dass sich in diesem Fall bis zu 400 Innengeräte einfügen lassen.

Alle Steuerungslösungen sind nahtlos in bestehende Gebäudeleittechniken integrierbar. Dafür stehen unterschiedliche Schnittstellenmodule als Modbus-, BACnet- oder KNX-Protokoll zur Verfügung.