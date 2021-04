Seine Produktneuheiten im Bereich Klima- und Kaltwassersysteme hat Mitsubishi Electric anlässlich der ISH 2021 vorgestellt. Erstmals bietet der Hersteller seine beliebten PUMY-Systeme aus der City Multi-Serie mit dem Kältemittel R32 in drei Baugrößen von 12,5 bis 15,5 kW an. Den steigenden Anforderungen an die Vorgaben der Ökodesign-Richtlinie begegnet das Unternehmen mit dem Einsatz einer neuen Generation von Kaltwassersätzen und luftgekühlten Wärmepumpen mit dem Low GWP Kältemittel R454B der Produktmarke Climaveneta. Komplettiert wird das umfangreiche Neuheiten-Portfolio durch Kaltwassersätze der weiterentwickelten NX2-Serie von Climaveneta sowie Präzisionsklimaschränke der Produktmarke RC IT Cooling für Anwendungen mit schwankenden Lastanforderungen.

Die konsequente Fortsetzung bei der Erweiterung seines City Multi-Programms gelingt dem Hersteller mit den neuen PUMY-Systemen auf Basis des Kältemittels R32. Die PUMY-Außengeräte mit R32 werden vielfach zur Versorgung von mehreren kleinen Räumlichkeiten verwendet und stehen ab sofort im Leistungsbereich von 12,5 bis 15,5 kW in drei Baugrößen zur Verfügung. Sie schließen damit die Lücke für VRF R32-Geräte im unteren Leistungsbedarf.

Als Innengeräte steht eine Vielzahl unterschiedlicher Gerätemodelle von 1,5 bis 10 kW zur Auswahl. Insgesamt lassen sich zwei bis zu acht Innengerätevariationen mit einer PUMY-Außeneinheit kombinieren. Durch das Branchbox-Konzept ist zudem eine nahezu grenzenlose Innengerätevielfalt realisierbar, da sich alle R32-Innengeräte aus der M-Serie und der Mr. Slim-Baureihe problemlos an die neuen R32-PUMY-Geräte anschließen lassen.

Im Bereich Kaltwassersysteme bietet das Unternehmen mit dem Einsatz des Kältemittels R454B als Alternative zu den klassischen Medien R410A und R32 eine komfortable Lösung, um die steigenden Anforderungen der F-Gas-Verordnung heute schon zu erfüllen. Der Einsatz von R454B bietet sowohl für TGA-Fachplaner als auch für Betreiber von Kälteanlagen zahlreiche Vorteile. Es weist einen GWP Wert von 78 % unter dem Wert von R410A bzw. von 31 % unter dem Wert von R32 auf und ist als A2L-Kältemittel nicht giftig und nur schwer entflammbar.

„Mit R454B kann eine nahezu identische Performance zu R410A-Geräten erzielt werden. Einhergehend mit der stabilen Kältemittel- und Komponenten-Verfügbarkeit sowie konstanten Gerätepreisen können wir unseren Kunden mit diesen Produkten eine besonders hohe Planungs- und Betriebssicherheit sowie Wirtschaftlichkeit anbieten“, erklärt Michael Lechte, Manager Product Marketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems.

Ein Beispiel für diese Anwendung sind die komplett überarbeiteten Verdichter der NX2-Serie im Climaveneta Programm. Die luftgekühlten Kaltwassersätze mit Scrollverdichtern der Baureihen NX2-G02 und NX2-G06 stehen aktuell in unterschiedlichen Leistungsstufen von 40 bis 921 kW zur Verfügung. Die Serie umfasst Geräte mit zwei bis acht Verdichtern in mehreren Kältekreisläufen. Gegenüber der Vorgängergeneration konnten der SEER um bis zu 17 % gesteigert, der Schallpegel um 2 dB(A) und die Aufstellfläche um bis zu 40 % reduziert werden. Sie bieten eine optimale Effizienz für Komfortanwendungen und sind als Plug-and-Play-System die ideale Lösung für TGA-Anlagen.

Besondere Beachtung verdient die Lösung für IT-Anwendungen mit niedriger Wärmelast und konstanten Raumklimabedingungen von RC IT Cooling. Die i-NEXT MTR Precise Präzisions-Klimaanlagen wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen die Kühlleistung, Feuchte und Temperatur unter wechselnden Lastbedingungen stetig konstant bleiben. Dank der speziell für diese Geräteserie konfigurierten Software kann die Kühlkapazität variabel zwischen 0 % und 100 % moduliert werden. Jede Einheit ist so in der Lage, Temperatur und Luftfeuchtigkeit auch bei geringer oder keiner Wärmebelastung mit maximaler Präzision zu steuern.

Dank der Kombination aus Modulation der Kühlleistung durch invertergeregelte Verdichter und einer präzisen Regelung der Dampferzeugung sorgen die i-NEXT MTR Precise-Einheiten für eine genaue Kalibrierung der Temperatur von ± 0,3 °C und der Luftfeuchtigkeit von ± 2% rF. In der i-NEXT MTR Precise-Serie ist zudem die fortschrittliche DC Inverter- mit EC-Lüftertechnologie kombiniert, was zu einer besonders hohen Effizienz insbesondere im Teillastbetrieb im Vergleich zu klassischen Systemen mit EIN/AUS-Kompressoren führt.