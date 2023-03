Sein umfangreiches Produktportfolio an energieeffizienten Ecodan Wärmepumpen-Systemen hat Mitsubishi Electric anlässlich der ISH 2023 in Frankfurt am Main um Monoblock-Varianten mit dem Kältemittel R290 (Propan) erweitert. Als natürliches Kältemittel besitzt das farb- und geruchlose Kältemittel R290 ein niedriges GWP (Global Warming Potential) von 3 und hat damit einen sehr geringen Treibhauseffekt. R290 stellt für zahlreiche Anwendungen eine alternative, umweltschonende Lösung dar, um künftige Verwendungsbeschränkungen und Verbote von fluorierten Kältemitteln (F-Gasen) auszuschließen. Vor allem wegen der hohen Energieeffizienz und sehr guten thermodynamischen bzw. kältetechnischen Eigenschaften wird R290 als leistungsfähiges und energiesparendes Kältemittel in Wärmepumpen geschätzt.

„Unsere Fachhandwerkspartner in Deutschland haben immer wieder Wünsche nach einer derartigen Lösung an uns herangetragen“, sagte Dror Peled, Deputy Division Manger bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. „Mit unseren Ecodan Modellen mit dem Kältemittel R290 als Monoblock-Variante bieten wir unseren Kunden nun den Einstieg in den Sanierungsmarkt mit relativ hohen Vorlauftemperaturen auf Basis eines natürlichen Kältemittels“. Die neuen R290 Ecodan Wärmepumpen der Reihe PUZ-WZ werden zum Marktstart in drei Leistungsstufen zur Verfügung stehen. Angefangen bei 5 kW Wärmeleistung über 6 kW bis hin zu 8,5 kW bieten die neuen Geräte mit maximalen Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C den idealen Einstieg in das Sanierungsgeschäft.

Geplant ist darüber hinaus eine Erweiterung der Modellreihe mit höheren Heizleistungen parallel zu den Zubadan Geräten mit bis zu 14 kW Heizleistung in den folgenden Jahren. Basis der neuen Gerätegeneration ist die leistungsstarke und energieeffiziente Power Inverter Technologie. Auch bei der Gehäuseauswahl setzt der Hersteller auf seine bekannten und am Markt sowie beim Fachhandwerk beliebten Gehäuse aus der AA-Serie. Die Aufstellung, Montage und Inbetriebnahme der Geräte folgt so dem bewährten Verfahren und gestaltet sich für alle beteiligten Gewerke besonders schnell, einfach und sicher.

Der Einsatzbereich der neuen R290 Ecodan Wärmepumpen umfasst den Gebäudebestand, also in erster Linie den Austausch veralteter Wärmeerzeuger gegen eine neue leistungsfähige und energieeffiziente Wärmepumpe. Die R290-Serie von Mitsubishi Electric ist in der Lage, auch bei geringen Außentemperaturen noch ihre volle Leistung bei einer Vorlauftemperatur von bis zu 75 °C bereitzustellen. Die Geräte sind für den monovalenten Betrieb oder als Ergänzung in Kombination beispielsweise mit einer Luft/Luft-Wärmepumpe für einen Temperaturbereich von bis zu - 25 °C ausgelegt. Der große Vorteil ist, dass selbst bei diesen geringen Außentemperaturen mit den neuen R290 Geräten noch eine Vorlauftemperatur von bis zu 65 °C erreicht werden kann.

Bei einer Außentemperatur von - 15 °C sind die Geräte bis zu ihrer maximalen Vorlauftemperatur von 75 °C voll einsatzbereit. Dies stellt gegenüber herkömmlichen Geräten eine deutliche Erweiterung der Einsatzbereiche dar. Für einen dauerhaft energieeffizienten Betrieb liegt die empfohlene Vorlauftemperatur bei 55 °C, mit dem sich in der Regel auch die Wärmeverteilungssysteme in noch nicht optimal wärmegedämmten Gebäudebestand mit ihren zum Teil sehr großen Wasservolumina und klassischen Radiatoren-Heizkörpern energiesparend und behaglich bedienen lassen.

Aufgebaut ist die neue Wärmepumpe als Monoblock-System optional mit einem Hydromodul als Inneneinheit oder einem bewährten Pufferspeicher für die Warmwasserbereitung mit 200 bzw. 300 Litern Inhalt. Mit den perfekt aufeinander abgestimmten Außen- und Innengeräten bietet die Ecodan Wärmepumpe mit R290 höchste Energieeffizienzklassifizierungen wie beispielsweise die von der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) zukünftig geforderte Mindestjahresarbeitszahl (JAZ) von 3,0. Damit ist die Förderfähigkeit im Rahmen der BEG perspektivisch auch auf lange Sicht möglich.

Ein wichtiger Aspekt stellt das Sicherheitskonzept bei der Verwendung des Kältemittels R290 dar. Da die Verwendung speziellen Sicherheitsanforderungen (Sicherheitsgruppe A3) unterliegt, bringt das Ratinger Unternehmen seine R290 Wärmepumpe ausschließlich als Monoblock-Variante in den Markt, um so Beeinträchtigungen innerhalb des Gebäudes, auch im Technikraum sicher ausschließen zu können. Im Außengerät arbeitet ein geschlossener Kältekreislauf, der bei der Installation keinen Eingriff erfordert. Außen- und Innenmodul werden über wasserführende Leitungen miteinander verbunden. Darüber hinaus wurden die Verdichter und bereits vorhandene Sicherheitsvorkehrungen innerhalb der Wärmepumpen konstruktiv so angepasst, dass sowohl die gefahrlose Montage als auch der Betrieb der neuen Geräte sicher erfolgen kann.

Abgerundet wird die Markteinführung der neuen R290 Ecodan Wärmepumpen-Serie mit einem auf die Bedürfnisse abgestimmten Schulungsprogramm. Dieses beinhaltet unter anderem Lösungen zum Einsatz des natürlichen Kältemittels R290 in Heiztechnikanwendungen. So vermitteln die einzelnen Trainingsmodule – die auch als Online-Trainings angeboten werden – allgemeine Hinweise zu A3-Kältemitteln, zur Aufstellung der Außen- und der Ecodan Innengeräte. Darüber hinaus stehen Kenntnisse und Befähigungen zu Inspektion und Wartung sowie zur Reparatur von Ecodan Außengeräten auf dem Trainingsplan.