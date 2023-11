Seine Eco, Power und Zubadan Inverter für Ecodan Monoblock- und Split-Außengeräte mit dem Kältemittel R32 hat der Ratinger Heiztechnik-Spezialist jetzt noch einmal komplett überarbeitet und dem Markt auf der ISH 2023 in Frankfurt am Main vorgestellt. Als Entwickler und Hersteller von Kältemittelverdichtern verbindet das Unternehmen die passenden Technologien, Kältemittel und Anwendungsbereiche bestmöglich miteinander. Seine selbst entwickelten und im Hause produzierten Verdichter nutzt der Hersteller, um dem Markt stets die neuesten und effizientesten Produkte und Technologien für vielfältige Einsatzbereiche zur Verfügung zu stellen. „‚State of the Art‘ ist bei Mitsubishi Electric keine leere Worthülse, sondern spiegelt unseren Anspruch an hochwertige und intelligente Lösungen wider“, erläutert Dror Peled, Deputy Division Manager bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems.

Durch zahlreiche technische Neuerungen und Konstruktionsoptimierungen konnten die neuen R32 Inverter geregelten Verdichter noch leistungsstärker und effizienter gestaltet werden als die Vorgängergeneration. Die Eco Inverter kommen im niedrigen Nennwärmeleistungsbereich zum Einsatz. Gerade im Neubaubereich können sie die Nachfrage nach kleinen Leistungen für sehr gut gedämmte Gebäude auf oftmals sehr effizient geschnittenen Grundstücken abdecken. Zur Erweiterung der Einsatzbereiche wurden deshalb die Gehäusegröße und die Leistungsstufen der Baureihe SUZ an die Vorgaben des Marktes angepasst und einem Downgrade unterzogen. Die Gehäuse der Außenmodule konnten bei diesen Geräte-Serien auf sehr kompakte Außenmaße mit einer Höhe von 700, einer Breite von 800 und einer Tiefe von 300 Millimeter reduziert werden, um sie auch auf Grundstücken mit relativ wenig Platz gut positionieren zu können.

Die Geräte stehen demnächst mit Nennleistungen von 3 und 4 zur Verfügung, um kleine Gebäude mit aktuellem Gebäudeenergiestandard und einer Wärmeverteilung über Flächenheizungen zuverlässig mit Raumwärme zu versorgen. Mit dem kleinsten Außengerät gewährleistet der Hersteller einen Einsatzbereich bis - 20 °C. Bei Außentemperaturen von ‑ 10 °C erreichen die Geräte mühelos eine Vorlauftemperatur von bis zu 55 °C und bei Außentemperaturen von - 3 °C sind Vorlauftemperaturen von 60 °C möglich. Auch die monovalente Trinkwarmwasserbereitung kann mit einer Vorlauftemperatur von 55 °C bei ‑ 10 °C Umgebungslufttemperatur mit diesen Geräten komplett monovalent, das heißt ohne den Einsatz des zusätzlichen Elektroheizstabes, erfolgen.

Darüber hinaus sind die Leitungslängen erweitert worden, so dass die Außengeräte in einer Entfernung von bis zu 30 Meter zu den Innenmodulen aufgestellt werden können. Da es sich bei dieser Geräte-Serie um Split-Anlagen handelt, bei denen in den erdverlegten Leitungen Kältemittel fließt, sind Leistungseinbußen oder das Einfrieren bei Nichtbetrieb oder sehr niedrigen Außentemperaturen ausgeschlossen. Die Geräte-Serie lässt sich am einfachsten mit dem bewährten Hydromodul für die Wärmeversorgung oder alternativ dem 200-Liter-Speichermodul als Inneneinheiten kombinieren. Parallel dazu hat das Ratinger Unternehmen im Bereich der Split-Systeme mit Power oder Zubadan Inverter Technologie ebenfalls zahlreiche Überarbeitungen und Produktoptimierungen seiner Verdichter vorgenommen. So stehen die Geräte-Serien PUZ-SWM mit Power Inverter und PUZ-SHWM mit Zubadan Inverter in 5 Leistungsgrößen mit 6, 8, 10, 12 und 14 kW zur Verfügung.

Die vom Hersteller garantierten Einsatzbereiche der neuen Split-Geräte betragen bei den Außengeräten mit Power-Inverter - 25 °C und bei den Einheiten mit Zubadan Inverter Technologie - 30 °C. Auch die Vorlauftemperaturen der Geräte wurden im Rahmen der Überarbeitung den Markterfordernissen angepasst. So erreichen die Außengeräte bei Außenlufttemperaturen von - 10 °C mühelos eine Vorlauftemperatur von 65 °C und bei Außentemperaturen von - 7 °C sind sogar Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C möglich. Das ist ein deutlicher Temperatursprung im Vergleich zu der vorherigen Geräte-Generation. Damit ist die monovalente Raumwärmeversorgung und auch die Trinkwarmwasserbereitung ohne zusätzlichen elektrischen Heizstab das gesamte Jahr bei tiefen Umgebungslufttemperaturen realisierbar.

Nicht nur die Einsatzbereiche, auch der SCOP (Seasonal Coefficent of Performance) – also der Wirkungsgrad der Geräte – konnte um rund 5 Prozent angehoben werden. Die erhöhte Effizienz der Geräte wirkt sich im Hinblick auf die zukünftige Förderfähigkeit nach der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) äußerst positiv aus. Hinzu kommt, dass die Geräuschemissionen je nach Gerätetyp und Leistungsstufe zwischen 1 und 3 dB(A) gesenkt werden konnten. Eine Neuerung bei den R32 Split-Geräten mit Power oder Zubadan Inverter ist ihre Erweiterung der Funktionalität im Bereich Kühlen. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie optional auch in den Kühlbetrieb gehen und damit die Konditionierung der Raumluft über das gesamte Jahr gewährleisten können.

Ähnlich wie bei der SUZ Geräte-Serie sind die Kältemittelleitungslängen bei den Geräten mit Power oder Zubadan Inverter noch einmal vergrößert worden. Während die Außeneinheiten mit kleineren Leistungen von 6 bis 10 kW eine Leitungslänge von bis zu 50 Meter zwischen Innen- und Außeneinheit erlauben, bleibt es bei 12 und 14 kW Aggregaten zunächst bei den in der Praxis bewährten 30 Meter maximaler Kältemitteilleitungslänge.