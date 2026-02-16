Am Puls der Zeit: Online- und Präsenztrainings zu Ecodan Wärmepumpen

Für ein frühzeitiges Update: Zertifizierungskurs für den neuen A1-Kälteschein

Mit Soft Skills punkten: Vielfältige Persönlichkeitstrainings

Wissen macht den Unterschied und Qualifikation bestimmt die Zukunft. Deshalb unterstützt Mitsubishi Electric seine Fachpartner Jahr für Jahr mit Online- und Präsenzschulungen an neun verschiedenen Standorten in Deutschland – allesamt enthalten im umfassenden Schulungsprogramm „Wissenstraining. Wärmepumpen in Theorie und Praxis“. Auch die Neuauflage, die Ende Januar 2026 erschienen ist, enthält wieder jede Menge bewährte und neue Techniktrainings zu verschiedenen Themen – praxisnah, bedürfnisorientiert und am Puls der Zeit. Darüber hinaus bietet der Hersteller aus Ratingen auch wichtige Zertifizierungsschulungen, Persönlichkeitstrainings und Veranstaltungen rund um juristische Aspekte des Geschäftsalltags an.

Wissen ist alles andere als eine statische Größe – gerade die Wärmepumpentechnik entwickelt sich rasant und wer nicht am Ball bleibt, verliert schnell den Anschluss. Um das zu verhindern, unterstützt Mitsubishi Electric seine Fachpartner mit dem jährlich neu aufgelegten Schulungsprogramm „Wissenstraining. Wärmepumpen in Theorie und Praxis“. Zu den aktualisierten Präsenz- und Online-Trainings rund um die Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpen gehört auch das dreitägige Kompakttraining, in dem die Seminarteilnehmenden alles Wissenswerte zu den Ecodan Systemen erfahren – effizient und praxisorientiert. Schulungen, die zur Planung von leistungsstarken Wärmepumpen bis 150 kW mit dem Kältemittel R290 befähigen, ergänzen ab sofort ebenfalls das umfangreiche Wissensangebot.

Die Möglichkeit eines frühzeitigen Updates bietet Mitsubishi Electric seinen Fachpartnern mit dem aktualisierten Zertifizierungskurs für den neuen A1-Kälteschein. „Die Anforderungen an den Kälteschein haben sich geändert. Alle Zertifikate verlieren ab 2029 ihre Gültigkeit. Mit unseren Schulungen haben Fachpartner die Chance, sich frühzeitig auf den neuesten Stand zu bringen und sich so auch in Zukunft als Fachmann für moderne und nachhaltige Technologien zu positionieren“, erklärt Michael Lechte, Manager Produktmarketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems.

Neben technischem Know-how sind auch Soft Skills und Leadership entscheidende Erfolgsfaktoren. In diesem Bereich unterstützt Mitsubishi Electric mit entsprechenden Persönlichkeitstrainings. Erneut Bestandteil des Schulungsprogramms ist das Training „Der Servicetechniker und Monteur als Visitenkarte des Unternehmens“. Ziel ist es, den professionellen Auftritt im Kundenkontakt zu stärken – für ein souveränes und serviceorientiertes Auftreten des Teams. Im neuen Workshop „Betriebsabläufe optimieren – Prozessautomatisierung und KI sicher nutzen“ erfahren Führungskräfte und Projektverantwortliche, wie sie ihren Alltag deutlich entlasten und Freiraum für die eigentlichen Kernaufgaben schaffen können.

Das bundesweite Netzwerk an Trainingszentren umfasst die eigenen voll ausgestatteten Räumlichkeiten in Ratingen, Stuttgart und Hamburg. Das Schulungszentrum wurde in der Hansestadt vollständig erneuert und bietet Fachpartnern ab sofort eine besonders moderne Lernumgebung. Ergänzt werden diese um weitere sechs Standorte, an denen der Hersteller in Tagungsräumen von Hotels für ideale Trainingsbedingungen sorgt. Die angebotene Mischung aus Online- und Präsenzschulungen wird um die MELSmart E-Learning-Plattform ergänzt, mit der Online-Lernen noch flexibler wird. Hinzu kommen praktische Installationsfilme auf dem eigenen YouTube-Kanal.

Das gesamte Trainingsprogramm steht auf der Website bereit. Interessierte können sich hier direkt zu einer Schulung anmelden oder die E-Mail-Adresse les-training(at)meg.mee.com nutzen. Auf Wunsch ist auch eine persönliche Beratung unter der Rufnummer 0 21 02 4 86 – 18 08 möglich.