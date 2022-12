Mit einem neuen Webportal hat Mitsubishi Electric, Living Environment Systems die langfristige Basis für sein digitales Informationsangebot gelegt und neue digitale Vermarktungsmöglichkeiten geschaffen. Dies sichert einen langfristigen und optimierten Ansatzpunkt für Produkte, Prozesse, Vermarktung und Services. Das neue Webportal dient den Nutzern auch als Wissensplattform. Zahlreiche Beiträge in Form von Fachartikeln oder Blog- und Videobeiträgen liefern hilfreiche Informationen zu den Bereichen Heizen und Kühlen mit Wärmepumpen, Prozesskälte, Luftreinigung, BEG Förderung sowie weiteren branchenrelevanten Themen. In einem geschlossenen Bereich innerhalb des Webportals werden für registrierte Kunden kaufmännische Prozesse und Services abgebildet.

„Unser Ziel war es, nicht einfach ein neues Webportal zu erstellen, sondern ein solides Fundament für die digitalen Prozesse des Unternehmens in Verbindung mit seinen Partnern und Interessenten zu schaffen“, erläutert dazu Dror Peled, Deputy Division Manager, Living Environment Systems bei Mitsubishi Electric. „Unsere Partner werden künftig spürbar leichter, schneller und sicherer an Informationen zu Produkten, Services und letztendlich auch an alle Geschäftsprozesse kommen - on time und on demand.“

Weg von der bislang oft verwendeten Zentrierung auf Produkte bzw. Lösungen steht im neuen Webportal der jeweilige Nutzer mit seinem Informations- und Servicebedürfnis im Fokus. Ihm werden von einem zentralen Informationspunkt aus alle relevanten Inhalte schnell und übersichtlich angeboten. Diese Informationen und Funktionen werden jederzeit auf dem aktuellen Stand der Dinge gehalten. Den Grundstock dafür bildet auf der einen Seite ein Content Management System (CMS) und auf der anderen Seite ein Digital Asset Management System (DAM). Dadurch gelangen neue Informationen oder Services in Echtzeit an die jeweiligen Ziele. Im DAM sind dafür permanent alle Dateien hinterlegt - angefangen von technischer Dokumentation über Grafiken und Bilder bis hin zu Broschüren und Katalogen. Aus dem DAM heraus wird das Webportal mit den neuesten Dateien versorgt und bleibt so stets aktuell.

Der große Vorteil dieser Vorgehensweise: Zahlreiche Einzel-Online-Plattformen mit Nutzen ausschließlich für eine Zielgruppe oder mit nur einem Service werden überflüssig. „Im Webportal findet sowohl der Endkunde, der wissen möchte wie er zukunftssicher sein Zuhause mit Wärme versorgen kann hilfreiche Informationen, wie auch der Fachpartner, der erfahren möchte, wo sich seine bestellte Ware aktuell befindet oder der ein Training buchen möchte bzw. schnell eine Betriebsanleitung eines älteren Produktes sucht“, so Peled weiter.

Über Schnittstellen werden so u. a. aus dem ERP-System Auskünfte zum Auftragswesen in Echtzeit eingeholt und im passwortgeschützten Kundenbereich des neuen Webportals dem jeweiligen Kunden zur Verfügung gestellt. Informationen zum Lieferstatus der bestellten Ware können ebenfalls in diesem geschützten Kundenbereich abgerufen werden. Aufträge, Angebote, Rechnungen und Lieferscheine sind in diesem Kundenbereich jederzeit einsehbar.

Die neue digitale Struktur des Informations- und Vermarktungsangebotes entstand in zweijähriger intensiver Arbeit. Zugrunde lagen weitreichende Zielgruppenbefragungen und -analysen.