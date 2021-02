Die neue Preisliste für das Wärmepumpenprogramm Ecodan im Geschäftsjahr 2021 / 2022 präsentiert jetzt Mitsubishi Electric. Erstmals sind neben den Luft/Wasser- und Sole/Wasser-Wärmepumpen, dezentralen Lüftungsgeräten und elektrischen Händetrocknern auch Eco-Konvektoren enthalten, die eine einfache Nutzung niedriger Vorlauftemperaturen im Gebäudebestand ermöglichen. Das Unternehmen bietet damit ein Komplettprogramm von der Wärmeerzeugung und Warmwasserbereitung über die Wärmespeicherung sowie kontrollierten Wohnungslüftung bis hin zur Wärmeverteilung.

In der aktuellen Unterlage ist darüber hinaus erstmals die grundlegend überarbeitete Ecodan Wärmepumpenserie mit dem Kältemittel R32 enthalten. Außerdem sind die Monoblock- und Splitvarianten der Wärmepumpen des Ratinger Unternehmens mit neuen Regelungssystemen ausgestattet, die einen erweiterten Funktionsumfang bieten. Die Schwerpunkte der neuen Preisliste wurden gezielt so gesetzt, dass sie dem Fachhandwerk und dem Fachplaner zahlreiche Vorschläge und Hinweise für Systemkombinationen bei individuellen Aufgabenstellungen im jeweiligen Objekt geben.

Dabei bietet insbesondere die Vielfalt im Leistungsspektrum die Möglichkeit der passgenauen Individualisierung für das jeweilige Objekt. So sind z. B. die Luft/Wasser-Wärmepumpen durch die Auswahl in Split- und Monoblockausführung sowie den Verdichtertechnologien Zubadan Inverter, Power Inverter und Eco Inverter bereits in sechs Basisvarianten verfügbar. Anhand weniger Rahmendaten des Objektes und der gewünschten Wärmepumpe erfolgt innerhalb der Preisliste eine übersichtliche Schnellauswahl der jeweils empfohlenen Geräteausstattung. Außerdem werden eine ggf. erforderliche Auswahl von Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher, Heizungs-, Geräte- und Regelungszubehör sowie Wärmeverteilungs- und Lüftungssysteme und die möglichen Alternativen in der Kaskadierung der Split- und erstmals auch der Monoblockgeräte übersichtlich veranschaulicht.

Alle Ecodan Heizungswärmepumpen von Mitsubishi Electric sind nach der BEG-Richtlinie förderfähig. Bei Sanierungsvorhaben bedeutet das 35 bis 50 % Zuschuss zu den förderfähigen Kosten, die der Modernisierer auf Antrag beim BAFA erhalten kann. Weitere Informationen dazu hat der Hersteller unter www.ecodan.de/infothek/BEG zusammengestellt.

Mit den neuen Eco-Konvektoren iLIFE2-SLIM steht in der Unterlage ein Wärmeverteilsystem für Fachhandwerker und Fachplaner zur Verfügung, das im Baubestand die Systemeffizienz durch niedrige Vorlauftemperaturen erhöht. Hier ersetzen die in fünf Baugrößen angebotenen Geräte die vorhandenen Radiatoren. Der Eco-Konvektor kann frei vor z. B. bodentiefen Fenstern wie ein gewöhnlicher Radiator an der Wand montiert werden. Mit nur 131 mm ist er extrem flach und benötigt dadurch nicht mehr Raum als ein moderner Flachradiator.

Die Besonderheit des iLIFE2-SLIM Eco-Konvektors besteht in seinem durchdachten Aufbau. Während konventionelle Gebläsekonvektoren ihre Energie nahezu ausschließlich per Konvektion abgeben, nutzt der Eco-Konverter auch Strahlungswärme, um die Wärmeabgabe möglichst angenehm für den Nutzer zu gestalten. Dafür werden neben einem äußerst geräuscharmen Tangentiallüfter zwischen Wärmetauscher und Frontblende Mikrolüfter eingesetzt. Damit wird die Wärmeenergie auch über die Frontblende als Strahlungswärme in den Raum abgegeben. Die horizontalen Wärmewellen erwärmen direkt die Umgebung und werden dabei besonders intensiv wahrgenommen. Die Konvektionswärme wird dagegen über einen Ventilator direkt in den Raum verteilt. Die Eco-Konvektoren der Baureihe i-LIFE2-SLIM sind einsetzbar für den Heiz- und Kühlbetrieb.