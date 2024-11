Komplett überarbeitetes Produktportfolio für hohe Effizienz und Leistungen • Individuelle Anpassung an Kundenwünsche durch maximale Konfigurierbarkeit • Effizienz als Innovationstreiber

Mitsubishi Electric hat mit seiner Produktmarke RC IT Cooling das Leistungsspektrum für die hoch effiziente Kühlung großer Rechenzentren erweitert. Das neue Lösungsangebot umfasst luft- und wassergekühlte Kältemaschinen mit Turbocor-Verdichtern und dem Kältemittel R1234ze. Alle neuen Produkte bieten gezielt Lösungen hinsichtlich der Problematik begrenzter Möglichkeiten in der Bereitstellung elektrischer Leistungen sowie weiter verschärfter gesetzlicher Regelungen zur Effizienz.

Free-Cooling Kaltwassersätze Serie TR2-FC-G04-Z

Bei den neuen Free-Cooling Kaltwassersätzen der Serie TR2-FC-G04-Z sorgt die Kombination von hocheffizienten Turbocor-Verdichtern und großen Freikühl-Wärmetauschern für eine optimale Effizienz. Das macht sich insbesondere im Hybridbetrieb bemerkbar, also der Kombination aus freier Kühlung und mechanischer Nachkühlung über den Verdichterbetrieb. Die drehzahlgeregelten Ventilatoren der Verflüssiger und die Freikühlwärmetauscher sind mit der Drehzahlregelung der Verdichter so abgestimmt, dass sie unter allen Betriebsbedingungen mit höchster Effizienz arbeiten. Gegenüber klassischen Free-Cooling Regelungen können so 10 bis 20 % Energie eingespart werden.

Die Geräte sind mit Kaltwasseraustrittstemperaturen von +14 °C bis +26 °C und einem deltaT von bis zu 20 K ideal für den Rechenzentrumsbetrieb ausgelegt. Die Luftansaugtemperaturen reichen von ‑20 °C bis +48 °C und sind optional bis -30 °C erweiterbar. Neben der Standard-Ausführung gibt es auch die NG-Variante, die durch einen im Gerät integrierten Plattenwärmetauscher als Systemtrennung den Einsatz von Glykol im Verbraucherkreislauf umgeht. Der vorgesehene Leistungsbereich erstreckt sich von 840 bis 1.800 kW. Die tatsächliche Geräteleistung des Kaltwassersatzes ist jedoch nur durch die maximale Standard-LKW-Länge limitiert, mit der ein Transport durchgeführt wird.

Wassergekühlte Kaltwassersätze Serie TR2-W-G04-Z

Das neue Paket zur Kühlung von Hyperscale-Rechenzentren wird durch wassergekühlte Kaltwassersätze abgerundet. Die Effizienz der neuen TR2-W-G04-Z Serie gehört zu den höchsten ihrer Klasse. Ein bis vier Turbocor-Verdichter arbeiten auf einem Kältekreislauf mit je einem überflutetem Verdampfer und Verflüssiger. Der Einsatzbereich reicht von +4 °C bis +24 °C auf der Kaltwasserseite mit einem deltaT bis zu 12 K und Kühlwassertemperaturen bis +54 °C. Der Leistungsbereich erstreckt sich von 285 bis 2075 kW.

Zubehör und optionale Ausstattungsvarianten

Für alle neuen Produkte ist Zubehör für kritische Anwendungen, wie z. B. die unterbrechungsfreie Spannungsversorgung und den schnellen Wiederanlauf erhältlich. Zudem steht für alle Geräte ein frei konfigurierbares, 2-stufiges Alarm-Management zur Verfügung. Die Kommunikation der Anlagen untereinander wird über mehrere, eigenständig entwickelte Software-Lösungen sichergestellt. Dies beinhaltet Kaskadenregler wie den Multi-Manager oder den Manager3000+ sowie ClimaPRO+. Dieser regelt nicht nur die Leistung der Geräte lastabhängig, sondern auch immer unter der Maßgabe der effizientesten Kombination. ClimaPRO+ ermöglicht zudem Fernüberwachung, vorausschauende Wartung und automatisch generierte Energiereporte. Eine Anbindung an die gängigen Protokolle der Gebäudeleittechnik ist vorhanden.