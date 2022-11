Kombination von Mitsubishi Electric Kaltwassersatz, Klimaschrank und Software - Neue w-MEXT Klimaschränke bieten höchste Kälteleistung auf kleinster Fläche - Neue Leistungsgröße Präzisionsklimaschrank s-MEXT schließt Lücke im Angebot - Weiterentwicklung in i-BX-Serie mit R32 vergrößert Einsatzbereiche

Mit der Kombination der neuen MECH-iS-G07 Kaltwassersätze und den neuen w-MEXT Klimaschränken hat Mitsubishi Electric anlässlich der Chillventa 2022 in Nürnberg erstmals ein vollständiges, selbst entwickeltes und produziertes IT-Cooling-System für kleine und mittlere Rechenzentren vorgestellt. Die Kommunikation zwischen den Systemkomponenten erfolgt über die Hydronic Plant Connect Software (HPC) des Unternehmens. Das moderne Regelkonzept ermöglicht nicht nur den effizienten Betrieb der Kaltwasser-Klimaschränke, sondern optimiert auch die Funktionalität sowie Effizienz der Kaltwassersätze.

Die Software regelt sowohl die angeschlossenen Kaltwassersätze als auch die Klimaschränke in unterschiedlichen Gruppen. Hierbei wird der Kaltwasser-Sollwert lastabhängig angehoben und die Ventilstellung sowie Ventilator-Drehzahl der Klimaschränke so angepasst, dass immer der effizienteste Betrieb erreicht wird. Einmalig im Markt ist dabei die Lösung, die Drehzahl der Pumpe mit in das Regelkonzept einzubinden, um den Leistungsbedarf weiter zu senken. Die möglichen Einspar-Potenziale können über das Auswahlprogramm des Herstellers dargestellt werden.

„Das gesamte System zur IT-Kühlung wurde nach den besonders hohen Qualitätsstandards von Mitsubishi Electric entwickelt, gebaut und getestet“, beschreibt dazu Dror Peled, Deputy Division Manager bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. „Die Betreiber von Rechenzentren können sich damit auf die bestmögliche Qualität und Zuverlässigkeit dieser Anlagen verlassen.“

Die neuen w-MEXT Klimaschränke bieten, verglichen mit bislang üblichen Geräten, höchste Kälteleistung auf kleinster Fläche. Durch drei verschiedene Möglichkeiten der Luftführung sind sie im Aufstellraum besonders flexibel nutzbar. Dabei ermöglicht die Dual Fluid Version sogar den Anschluss an zwei voneinander unabhängige Kaltwasserkreisläufe - beispielsweise an den Kaltwassersatz und einen Rückkühler. Neben der Standard-Kühlvariante stehen optional auch die Betriebsarten Heizen, Befeuchten, Entfeuchten und freie Kühlung zur Verfügung.

Verbaut sind ausschließlich hochwertige Komponenten wie z. B. ein wartungsfreier EC Ventilator mit Aluminium Laufrad, ein 2-/3-Wege- oder EPIV-Ventil sowie ein Cu/Al Wärmetauscher und ein Touch Keyboard. Der Klimaschrank ist zudem vorbereitet für eine schnelle und einfache Plug & Play Installation. Auf alle Komponenten kann von der Frontseite her sicher zugegriffen werden. Es stehen sieben Leistungsgrößen von 6 bis 27 kW zur Verfügung. Bis zu 15 Einheiten lassen sich kaskadieren. Hierbei übernimmt die LAN-Logik der Regelung die Dynamisierung des jeweiligen Master-Gerätes. Darüber hinaus verteilt die Kaskadenregelung die Last gleichmäßig auf alle Einheiten. So wird die Redundanz für einen noch effizienteren Gerätebetrieb genutzt.

Bei seinen Präzisionsklimaschränken der s-MEXT Serie konnte Mitsubishi Electric mit einer Leistungsgröße von 28 kW sein Angebot weiter ausbauen. Außerdem werden die Geräte mit einem neuen Touchdisplay für die einfache Bedienung sowie ein neues Design aufgewertet.

Die Produkte sind alternativ mit den Kältemitteln R410A oder R32 verfügbar. Dadurch kann eine bestmögliche Abstimmung an die kunden- und objektspezifischen Rahmenbedingungen erfolgen. Das Ratinger Unternehmen hatte vor zwei Jahren erstmals ein Außengerät der Mr. Slim-Serie und einen s-MEXT Präzisionsklimaschrank von RC IT Cooling zu einer neuen Lösung für die Präzisionsklimatisierung kombiniert. Die Verbindung konnte dabei über die bereits im s-MEXT serienmäßig installierte Schnittstellenkarte PAC-IF013 hergestellt werden.

Mit dem i-BX2-G07 konnte Mitsubishi Electric außerdem eine Weiterentwicklung seiner i-BX-Serie mit dem Kältemittel R32 vorstellen. Durch die nun mögliche Erweiterung des Einsatzbereiches auf bis zu - 20 °C lässt sich das Gerät auch für Prozess- und IT-Anwendungen einsetzen. Im Vergleich zur Vorgängerserie hat sich neben der gestiegenen Effizienz der Produkte auch die externe Förderhöhe der eingebauten Pumpe weiter erhöht. Als Kältemittel kommt die Low-GWP Alternative R32 zum Einsatz.