Seine vielseitigen Lösungskonzepte zur Verwendung natürlicher Kältemittel in Kälte-, Klima- und Wärmepumpensystemen hat Mitsubishi Electric auf der Chillventa 2024 in Nürnberg vorgestellt. Als eines der führenden Unternehmen in der Kälte-, Klima- und Heiztechnikbranche setzt das Unternehmen auf umweltschonende und zukunftsorientierte Lösungen auf Basis natürlicher Kältemittel wie beispielsweise R290 (Propan) oder R744 (CO 2 ). Die Kältemittel R290 als auch R744 stellen für zahlreiche Anwendungen eine alternative, umweltschonende Lösung dar, um künftige Verwendungsbeschränkungen und Verbote von fluorierten Kältemitteln (F-Gasen) auszuschließen.

Im Fokus stehen dabei vor allem Anwendungen für Raumwärme, -klimatisierung und Trinkwarmwasserbereitung in Ein- und Mehrfamilienhäusern, Hotels, Bürogebäuden sowie Gewerbeimmobilien. In den drei Bereichen Wohnen, Hotel und Büros sowie Gewerbe und Industrie veranschaulichte das Unternehmen eindrucksvoll sein Engagement, in seinen breit aufgestellten Produktserien zunehmend Modelle anzubieten, die auf Basis natürlicher Kältemittel arbeiten. Hintergrund des zunehmenden Einsatzes natürlicher Kältemittel ist die Novellierung der F-Gas-Verordnung vom März 2024, die sehr detailliert die Verwendungsbeschränkungen von Kältemitteln in unterschiedlichen Produktsegmenten regelt.

Ein Aspekt bei der Verwendung von F-Gasen ist ihr potenzieller Einfluss auf die Umwelt in Form eines höheren Treibhauseffektes als CO 2 . Dieser Treibhauseffekt wird im Global Warming Potential (GWP) gemessen. Eine wesentliche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Planungssicherheit und die Perspektive, um allen Marktpartnern mittel- und langfristig eine moderne und energieeffiziente sowie regelkonforme Anlagentechnik bereitzustellen. „Wir als Hersteller gewährleisten unseren Marktpartnern, unser Produktprogramm genau anhand der vorgesehenen Grenzwerte auszurichten und ausschließlich solche Produkte im Portfolio zu führen, die den jeweils geltenden Vorschriften und Regelungen entsprechen“, erklärt hierzu Dror Peled, Deputy Division Manager bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems.

Die durch die Novellierung der F-Gas-Verordnung bevorstehenden Änderungen lassen sich für die überwiegende Zahl von Anwendungen durch den Einsatz bereits bekannter Kältemittel wie beispielsweise R32 realisieren. Anhand der GWP-Obergrenzen und Inverkehrbringungsverbote ist erkennbar, dass die GWP-Obergrenze von 750 den Einsatz von R32 für viele Produktgruppen mit einem GWP von 675 auch langfristig ermöglichen wird. Dadurch besteht langfristige Sicherheit, R32 Anlagen zu planen und diese einzusetzen. Parallel dazu wird den natürlichen Kältemitteln wie R290 und R744 eine immer größere Bedeutung zukommen.

Bereits vor geraumer Zeit hat das Unternehmen damit begonnen, bei einem Großteil seiner Systeme parallel jeweils zwei Geräte-Versionen auf Basis unterschiedlicher Kältemittel anzubieten. Beispiele hierfür sind die Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpensysteme, die seit einigen Jahren auch als Monoblock-Varianten mit dem Kältemittel R290 erhältlich sind. Als natürliches Kältemittel besitzt das Kältemittel R290 ein niedriges GWP von 3 und hat damit einen sehr geringen Treibhauseffekt.

Im Bereich der Wärmepumpensysteme zum Heizen und Kühlen für größere Objekte – beispielsweise Büros oder Hotels – bietet das City Multi Hybrid VRF-System als Y- oder R2-Serie eine zukunftsorientierte Lösung. Es kombiniert die Vorzüge eines kältemittelführenden mit denen eines wassergeführten Systems in Form höchster Effizienz, individuellem Komfort und deutlich reduzierter Kältemittelfüllmenge. Durch die Trennung in einen kältemittel- und einen wassergeführten Anlagenteil kommt dieses System mit einer reduzierten Kältemittelfüllmenge aus, denn das Kältemittel zirkuliert nur zwischen den Außengeräten und den sogenannten Hybrid BC-Controllern (Verteiler).

Auch für gewerblich-industrielle Anwendungen sieht das Portfolio zahlreiche Lösungen auf Basis natürlicher Kältemittel vor. So wurde zum Beispiel die erfolgreiche Wärmepumpen-Serie MEHP-iS-G09 für hohen Wärmeleistungsbedarf erstmals auch mit dem Kältemittel R290 vorgestellt. Mit ihrem weiten Einsatzbereich im Wärmepumpenbetrieb von bis zu - 20 °C Außentemperatur und einer Warmwasser-Austrittstemperatur von bis zu 70 °C gewährleistet diese Geräte-Serie eine optimale Anpassung auf den jeweiligen Leistungsbedarf eines konkreten Projekts. Darüber hinaus führt der Hersteller die Wärmepumpen-Serie CAHV ebenfalls auf der Basis des Kältemittels R290 in den Markt ein. Die Geräteserie eignet sich für Anwendungen wie Nahwärmenetze für die Versorgung von Wohnkomplexen mit Raumwärme und Trinkwarmwasser, Hotels und Gesundheitszentren oder Anwendungen in Gewerbe und Industrie.

Auf dem Wege des gesamten F-Gas-Transformationsprozesses stellt der Kälte-, Klima- und Wärmepumpen-Spezialist seinen Partnern entsprechende Lösungen und Produkte zur Verfügung, mit denen sich moderne Anlagentechnik äußerst flexibel und mit unterschiedlichen anwendungsbezogenen Kältemitteln realisieren lassen. Darüber hinaus bietet Mitsubishi Electric in seinem Schulungs-Center in Ratingen die Möglichkeit, sich frühzeitig über alternative Kältemittel und ihre Einsatzbedingungen zu informieren, sich schulen zu lassen oder an den umfassenden Trainingsprogrammen teilzunehmen, um das notwendige Wissen für Planung, Ausführung und Service zu erwerben.