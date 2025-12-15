Der Einsatz eines Hybrid VRF-Systems mit dem Kältemittel R32 reduziert das Treibhauspotenzial, so dass sich schon heute das von der EU geforderte CO2-Äquivalent erreichen lässt. Abbildung: Mitsubishi Electric

Weniger fluorierte Kältemittel (F-Gase), mehr umweltverträgliche Lösungen: Die aktuellen Herausforderungen für die Kälte-, Klima- und Heiztechnikbranche sind vielfältig. Antworten darauf zeigte Mitsubishi Electric Living Environment Systems auf der diesjährigen ISH in Frankfurt am Main. In den Fokus seines Messeauftritts stellte das Ratinger Unternehmen natürliche Kältemittel als umweltschonende Alternative zu fluorierten Lösungen.

Die Produktpalette, in der die natürlichen Kältemittel als Arbeitsmedium zum Einsatz kommen, ist umfangreich. So präsentierte Mitsubishi Electric Lösungen für die drei Bereiche Wohnen, Hotel und Büro – ebenso wie Produkte für Gewerbe und Industrie. Die Anwendungen erstrecken sich dabei auf Raumwärme, -klimatisierung und Trinkwarmwasserbereitung. Damit bietet der Hersteller ein umfassendes Lösungsprogramm, das die strengen Vorgaben der F-Gas-Verordnung erfüllt.

Da F-Gase einen höheren Treibhauseffekt (Global Warming Potential, kurz: GWP) als CO 2 besitzen und somit die Umwelt stärker beeinflussen, wird deren Reglementierung und Verwendungsbeschränkung immer wichtiger. Im Zuge dessen sind neue Wege gefragt, um auch in Zukunft eine energieeffiziente, regelkonforme und umweltverträglichere Anlagentechnik zur Verfügung zu stellen. „Unsere Partner können sich darauf verlassen, dass wir ihnen mit unserem Produktprogramm zukunftssichere und nachhaltige Lösungen für sämtliche Anwendungsbereiche wie Wohnobjekte, Hotels, Büros, Retail, Gewerbe und Industrie bieten. Denn mit Blick auf eine lebenswerte Zukunft war und ist es schon immer unser Ziel, noch bessere, umweltschonendere Lösungen zu schaffen“, erklärt Dror Peled, Deputy Division Manager bei Mitsubishi Electric Living Environment Systems.

Diesen Anspruch belegt auch ein Produkt, das in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert: das City Multi Hybrid VRF-System – eine beliebte Heiz- und Kühllösung für größere Objekte wie beispielsweise Bürokomplexe oder Hotels. Diese Anlage zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Vorteile eines wasserführenden mit denen eines kältemittelführenden Systems kombiniert. Während das Kältemittel nur zwischen den Außengeräten und den sogenannten Hybrid-BC-Controllern (Verteilern) zirkuliert, kommt im Inneren lediglich Wasser als Wärmeübertragungsmedium zum Einsatz. Dank dieser Trennung kann die Kältemittelfüllmenge erheblich reduziert werden, was der Umwelt zugutekommt. Vor allem in Hotels, wo kein Kältemittel im Gebäude erwünscht ist und besonders hohe Effizienz- und Komfortanforderungen herrschen, ist dies eine gefragte Technologie.

Auch die jüngste Erweiterung seines Produktprogramms, die das Ziel hat, die Nutzung natürlicher Kältemittel möglich zu machen, spiegelt das Nachhaltigkeits-Engagement des Ratinger Herstellers wider. In erster Linie kommen die Kältemittel R290 (Propan) und R744 (CO 2 ) zum Einsatz, die mit einem GWP von 0,02 (IPCC6) bzw. 1 ein sehr geringes Treibhauspotenzial besitzen. Neben den natürlichen Kältemitteln spielt nach wie vor auch das bewährte Kältemittel R32 im Produktprogramm von Mitsubishi Electric eine wichtige Rolle. Mit einem GWP von 675 ist bei einer festgelegten GWP-Obergrenze von 750 auch langfristig der Einsatz von R32 realisierbar. Insofern ist die Planung von R32-Anlagen auf lange Sicht weiterhin möglich. Die Option, bei speziellen Anlagen zwischen verschiedenen Kältemitteln zu wählen, bietet Mitsubishi Electric seinen Kunden schon lange. So sind die Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpensysteme als Monoblock-Varianten, die für Einfamilienhäuser und in Form einer Kaskade auch für Mehrfamilienhäuser zum Einsatz kommen, seit einigen Jahren mit dem Kältemittel R290 erhältlich.

Doch auch für gewerblich-industrielle Anwendungen enthält das Produktprogramm vielfältige Lösungen auf Basis natürlicher Kältemittel. Als Beispiel wurde auf der ISH mit der MEHP-iB Serie eine kompakte Luft/Wasser-Wärmepumpe vorgestellt, in der ebenfalls das Kältemittel R290 zum Einsatz kommt. Das System erreicht Wassertemperaturen von bis zu 75 °C und wird in sieben Leistungsgrößen von 12 bis 38 kW angeboten. Auch die erfolgreiche Wärmepumpenserie MEHP-iS-G09, die sich optimal an den jeweiligen Leistungsbedarf eines konkreten Projekts anpassen lässt, deckt in einer neuen Variante erstmals auch mit Hilfe des Kältemittels R290 einen hohen Wärmeleistungsbedarf.

Die Reihe der Heizlösungen, die auf Basis natürlicher Kältemittel arbeiten und bei der Messe vorgestellt wurden, ergänzte Mitsubishi Electric um seine Heißwasser-Wärmepumpe QAHV, in der als Kältemittel R744 zum Einsatz kommt. Speziell für die Trinkwarmwasserversorgung in der Wohnungswirtschaft sowie kommerzielle und industrielle Anwendungen gemacht, erzielt die QAHV in der Heißwasseraufbereitung Wassertemperaturen von bis zu 90 °C. Zu den weiteren Wärmepumpen-Serien, die nun auch mit R290 angeboten werden, gehört die CAHV. Die Luft/Wasser-Wärmepumpe eignet sich vor allem für Anwendungen wie Nahwärmenetze für die Versorgung von Wohnkomplexen mit Raumwärme und Trinkwarmwasser, Hotels und Gesundheitszentren oder Anwendungen in Gewerbe und Industrie.

Neben Produkten und Lösungen, die den aktuellen Vorgaben entsprechen, bietet Mitsubishi Electric seinen Partnern umfangreiche Unterstützung, z. B. in Form von Schulungen, an. Im Fokus stehen dabei natürliche Kältemittel, der sichere Umgang mit ihnen sowie ihre Einsatzbedingungen.