Weihnachtsspende geht in diesem Jahr an zwei ehrenamtliche, regionale Einrichtungen - Das Projekt Bolzplatzhelden der BürgerStiftung Düsseldorf unterstützt Jugendliche in Stadtteilen mit sozialem Handlungsbedarf - Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Düsseldorf begleitet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzender Erkrankung auf ihrem Lebensweg

Mitsubishi Electric Living Environment Systems unterstützt mit seiner jährlichen, regionalen Weihnachtsspende von insgesamt 10.000 Euro in diesem Jahr zwei wohltätige Projekte. Bedacht werden hierbei das Projekt Bolzplatzhelden der BürgerStiftung Düsseldorf sowie der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Düsseldorf. Die sozialen Projekte widmen sich der Unterstützung und Hilfe von Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und deren Angehörigen in schwierigen Lebenssituationen.

„Die beiden Initiativen verdienen durch ihr tägliches ehrenamtliches Engagement hohen Respekt und unsere große Anerkennung. Es ist uns deshalb ein Herzensanliegen die beiden Projekte mit unserer Spendenaktion zu fördern und auf diese Weise auch weitere Unterstützer für eine Spende anzuregen“, erläutert dazu Dror Peled, Deputy Division Manager und General Manager Marketing & Export Sales bei Mitsubishi Electric Living Environment Systems.

Die BürgerStiftung Düsseldorf hat es sich mit dem Projekt Bolzplatzhelden zur Aufgabe gemacht, die körperliche Fitness von Düsseldorfer Schülerinnen und Schülern im Alter von sechs bis 18 Jahren zu fördern. Erfahrene Jugend-Fußballtrainer u.a. Fortuna-Legenden bieten wöchentliche, kostenlose Trainings an. Gerade in Stadtteilen mit sozialem Handlungsbedarf wird von April bis Oktober auf mehreren Düsseldorfer Bolzplätzen und in den Wintermonaten in Sporthalten mehrere Stunden pro Woche gekickt.

Die Bolzplatzhelden freuen sich über jeden Beitrag - sei es finanziell oder durch Sachspenden: www.bolzplatzhelden-duesseldorf.de/aktion.php

Eine ebenso große Herzensangelegenheit ist dem Unternehmen die Förderung des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Düsseldorf (AKHD). Der AKHD begleitet unter Einsatz von ausgebildeten Ehrenamtlern Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzender Erkrankung und ihre Familien auf ihrem Lebensweg - ab der Diagnose, im Leben, im Sterben und über den Tod der Kinder hinaus im häuslichen Umfeld. Wer ebenfalls Freude schenken möchte, kann den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Düsseldorf mit einem finanziellen Beitrag, einer Sachspende oder ehrenamtlicher Arbeit unterstützen: www.dkhv.de/kinder-und-jugendhospizdienste/duesseldorf/