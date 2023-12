Seine neuen PUMY-Geräte mit dem Kältemittel R32 präsentiert Mitsubishi Electric anlässlich der ISH 2023 in Frankfurt am Main. Die PUMY-Außengeräte des City Multi VRF-Systems zum Kühlen oder Heizen eignen sich ideal für den Einsatz in mittelgroßen Büroeinheiten, Shops oder Praxen. Kennzeichnend sind ihre hervorragenden Energieeffizienzwerte, ein niedriger Schalldruckpegel und eine große Auswahl an attraktiven Innengerätetypen. Mit ihrer sehr kompakten Bauweise werden mittlerweile mehr als die Hälfte aller VRF-Projekte mit den beliebten Geräten umgesetzt.

Dank des Low-GWP-Kältemittels R32 ist die Effizienz dieser Geräte-Serie noch einmal gesteigert worden. Durch die Branch Box können zudem alle Inneneinheiten aus den Baureihen der Mr. Slim- und M-Serie eingesetzt werden. Dies ermöglicht eine besonders große Vielfalt an möglichen Systemvariationen. „Mit dem Kältemittel R32 erweitern wir unser VRF-Programm im unteren Leistungsbereich“, erklärt Michael Lechte, Manager Product Marketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. „Die neuen PUMY-Geräte mit R32 bieten eine Lösung, mit der wir langfristig die anstehenden Bedingungen der F-Gase-Verordnung erfüllen und gleichzeitig ein bewährtes Konzept auf Basis erneuerbarer Energieträger darstellen können.“

Ein umfassendes Sicherheitskonzept sorgt dafür, dass die Produkte mit dem schwer entflammbaren Kältemittel R32 auch in besonders kleinen Räumen eingesetzt werden können. Dadurch wird die sichere Nutzung auch in Räumen realisierbar, in denen das Raumvolumen nicht ausreichend für den Einsatz eines Innengerätes mit dem Kältemittel R32 wäre. Möglich ist dies durch eine eigens entwickelte Sensor- und Alarmeinheit, die in der Aufputzmontage installiert werden kann. Hierzu ist die Außeneinheit zusätzlich mit Absperrventilen ausgestattet, die bei einem ausgelösten Alarm die Rohrleitungen zu den Innengeräten schließen. Die Montage der Sensor- und Alarmeinheit wird nur für Räume mit besonders kleinen Raumvolumen benötigt.

Zusätzlich unterstützt der Hersteller seine Marktpartner mit dem A2L-Kältemittel-Rechner, der das Risikomanagement in drei Schritten bequem online ermittelt. Das Berechnungstool für A2L-Kältemittel erstellt unter www.mitsubishi-les.com/de/download/tools/a2l-kaeltemittel-rechner/ in nur wenigen Sekunden, wie viel Kältemittel für eine Anlage maximal zulässig ist und welche Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind, um Projekte und Anlagen normengerecht umzusetzen. Darüber hinaus stellt Mitsubishi Electric umfangreiche Unterlagen zum Thema Planung und Auslegung von R32-Systemen zur Verfügung sowie Trainings für den sicheren Umgang mit R32.

Durch das intelligente Branch Box System können zahlreiche Varianten an Innengeräten der M-Serie und Mr. Slim-Serie verwendet werden. Hierdurch erweitert sich die Bandbreite der möglichen Anwendungen des neuen Systems deutlich. Bei der Branch Box handelt es sich um einen Kältemittelverteiler zwischen dem Außengerät und den angeschlossenen Inneneinheiten, in dem die Expansionsventile für die Innengeräte integriert sind. Maximal zwei Branch Boxen mit jeweils bis zu acht Inneneinheiten können mit einer Außeneinheit verbunden werden.

Aktuell stehen die besonders kompakten PUMY-Geräte mit einem Ventilator in einem Leistungsbereich von 11,2 bis 15,5 kW zur Verfügung. Mit den unterschiedlichen Innengeräten können Einzelleistungen von 1,5 bis 10 kW abgebildet werden. In Zukunft wird das PUMY-System mit R32 kontinuierlich ausgeweitet. So werden beispielsweise spätestens bis zum Jahr 2024 Geräte in der Leistungsklasse bis 22,4 kW zur Verfügung stehen. Ab dem gleichen Zeitpunkt können auch City Multi Innengeräte eingesetzt werden, die bereits über einen integrierten Kältemittelsensor und ein Expansionsventil verfügen. Sowohl die Branch Box als auch der separate Kältemittelsensor sind in dieser Konfiguration nicht erforderlich.