10.000 Euro Weihnachtsspende und 350 Schoko-Adventskalender

Zeichen lokaler Verbundenheit und sozialer Verantwortung

Langjähriger Partner der Tafel Ratingen e.V.

Solidarität, soziale Verantwortung und lokales Engagement: Bei Mitsubishi Electric sind das gelebte Werte, die sich besonders zur Weihnachtszeit zeigen. Statt in Geschenke für Geschäftspartner zu investieren, unterstützt der Geschäftsbereich Living Environment Systems seit zehn Jahren lokale gemeinnützige Initiativen mit Spenden. Eine Herzensangelegenheit ist dabei die Unterstützung der Tafel Ratingen e.V., die in diesem Jahr mit 10.000 Euro unterstützt wird. Zusätzlich darf sich die Hilfsorganisation über 350 Schoko-Adventskalender freuen – eine süße Geste, mit der das Ratinger Unternehmen Menschen mit finanziellen Sorgen eine kleine Vorweihnachtsfreude bereiten möchte.

Rund 970 Tafeln sind derzeit in Deutschland aktiv – ihre Arbeit ist wichtiger denn je. Angesichts steigender Lebenshaltungs-, Energie- und Lebensmittelkosten wächst die Zahl der Bedürftigen kontinuierlich, während zugleich die Lebensmittelspenden zurückgehen. Umso wertvoller ist die Unterstützung durch langjährige Partner wie Mitsubishi Electric, die der Tafel Ratingen seit vielen Jahren mit finanziellen und sachbezogenen Spenden zur Seite stehen und so dazu beitragen, Menschen in schwierigen Lebenssituationen ein Stück ihrer Sorgen zu nehmen.

Die ausgegebenen Lebensmittel sind qualitativ noch einwandfrei, werden aber aufgrund kleiner Makel nicht mehr verkauft und würden alternativ entsorgt. Die Lebensmittel werden von den Helfenden sortiert und an drei Tagen pro Woche bedürftigen Menschen in der Region angeboten. Abbildungen: Mitsubishi Electric

In diesem Jahr kann sich die Tafel Ratingen e.V. über eine Weihnachtsspende in Höhe von 10.000 Euro und 350 Schoko-Adventskalender freuen, mit denen sie Hoffnung und etwas Weihnachtsvorfreude in die Wohnungen armutsbetroffener Menschen bringen kann.

Ob als Helfer im Laden, als Fahrer im Transport oder als Mitglied im Verein – aktuell engagieren sich rund 180 Bürgerinnen und Bürger der Stadt ehrenamtlich bei der Tafel Ratingen. Sie holen regelmäßig Lebensmittel aus Supermärkten, Bäckereien und Gemüsemärkten ab, die andernfalls vernichtet würden, sortieren sie und bieten sie an drei Tagen pro Woche bedürftigen Menschen in der Region an.

„Nach wie vor sind wir von dem Engagement aller Helfenden sehr beeindruckt und freuen uns, ihre Arbeit erneut mit einer Spende unterstützen zu können. Insbesondere auch, weil uns als fest in Ratingen verwurzeltes Unternehmen die lokale Gemeinschaft besonders am Herzen liegt“, so Dror Peled, Deputy Division Manager, Living Environment Systems bei Mitsubishi Electric.

Neben der besonderen lokalen Verbundenheit setzt das Unternehmen mit seiner Unterstützung auch ein Zeichen für soziale Verantwortung und bringt damit einen seiner zentralen Markenwerte zum Ausdruck. „Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn wir mit unserer Spende nicht nur Hoffnung und Zuversicht schenken, sondern auch andere dazu ermutigen könnten, sich ebenfalls zu engagieren“, ergänzt Peled.

Um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, geht Mitsubishi Electric nicht nur mit gutem Beispiel voran, sondern stellt die Tafel Ratingen auch im eigenen Webportal vor. Auf der Weihnachtsseite können sich Interessierte über die wertvolle Arbeit der Hilfsorganisation informieren und erfahren, wie wichtig die Unterstützung durch Partner wie Mitsubishi Electric ist.