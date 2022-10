Mitsubishi Electric hat sein weltweit patentiertes Hybrid VRF-System (HVRF) um einen vertikalen Hybrid BC Controller (HBC) vergrößert und eröffnet neue Möglichkeiten in der Planung und Umsetzung eines HVRF Systems. Abbildung: Mitsubishi Electric

Neue Möglichkeiten in Planung und Umsetzung für das Hybrid VRF System - Installation schneller und kostengünstiger durch kleinere Rohrleitungs-Querschnitte und leistungsstärkere Pumpen - Besonders montage- und wartungsfreundlich

Mitsubishi Electric erweitert sein Hybrid VRF-System (HVRF) um einen vertikalen Hybrid BC Controller (HBC) und eröffnet neue Möglichkeiten in der Planung und Umsetzung eines HVRF Systems. Das weltweit patentierte HVRF System ist einzigartig am Markt. Es kombiniert die Vorteile eines direktverdampfenden mit denen eines wassergeführten Systems. Dadurch werden eine besonders hohe Effizienz und ein unerreichter Komfort erzielt. Nur vom Außengerät bis zum HBC Controller zirkuliert Kältemittel. Hier wird die Wärme- oder Kälteenergie auf Wasser übertragen, mit der dann die Innengeräte versorgt werden. Der neue vertikale HBC Controller ist für HVRF Anlagen geeignet, die mit dem Kältemittel R32 betrieben werden. Gleichzeitig bietet der Hersteller neue Slave HBC Controller an, die speziell auf die Erfordernisse des neuen Master HBC Controllers ausgelegt wurden.

Entstanden ist das neue Angebot aufgrund des Feedbacks zahlreicher Anwender und dem Ziel, das HVRF System in weiteren Bereichen einzusetzen. Dies konnte durch die Aufstellung des HBC Controllers auf dem Boden statt der Montage unter der Decke bzw. in der Zwischendecke gelöst werden. Ebenso wurde die Installation vereinfacht - nämlich durch den Einsatz kleinerer Rohrleitungs-Querschnitte vom HBC Controller zu den Innengeräten. „Diese Weiterentwicklung konnten wir mit leistungsstärkeren Pumpen lösen“, beschreibt dazu Michael Lechte, Produktmanager bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. „Wo bislang 20 Millimeter eingesetzt werden mussten, hat sich der benötigte Rohrleitungs-Querschnitt nun auf 12 Millimeter fast halbiert. Das reduziert gleichzeitig die Materialkosten und den Platzbedarf. Außerdem wird die Installation beschleunigt.“

Montiert wird der 150 Zentimeter hohe, neue HBC Controller aufrecht bodenstehend. Alle Anschlussleitungen zu den Innengeräten werden nach oben ausgeführt und können dadurch in Augenhöhe besonders montagefreundlich verbunden werden. Mit einer Breite von lediglich 80 und einer Tiefe von 50 Zentimetern ist das Gesamtgehäuse so kompakt, dass sich eine Stellfläche auch unter beengten Bedingungen schnell finden lässt. Zum insgesamt deutlich geringeren Platzbedarf des HBC Controllers tragen auch die Slave HBC Controller bei, die ebenfalls kompakter entworfen werden konnten.

Im Systemaufbau ist pro Außengerät ein Master Controller mit 6 Ports und maximal 175 Leistungspunkten möglich. An einen Master Controller können wiederum 3 Slave Controller mit jeweils 8 oder 16 Ports angeschlossen werden. Diese bieten je Controller maximal 250 Leistungspunkte. Das Kältemittel R32 fließt ausschließlich zwischen Außengerät und Master Controller. Vom Master Controller aus wird ganz auf Wasser als Energieträger gesetzt - sowohl in den Leitungen zu den Innengeräten als auch den Verbindungen zwischen Master- und Slave Controllern. Durch höhere Leistungen ist jetzt selbst bei großen Außengeräten in der Regel nur ein einziger Master Controller erforderlich. Vergrößerte Wärmetauscher stellen die höhere Leistungsabgabe im Mischbetrieb sicher.

Ein weiterer Vorteil des, durch den vertikalen HBC Controller ergänzten HVRF Systems betrifft die Installationsroutine. Anders als bislang können die Gesamtsysteme nach dem Anschluss der Inneneinheiten an den oder die HBC Controller wasserseitig ohne den Einsatz bzw. die Verbindung zum Außengerät in Betrieb genommen werden. So kann der wasserbasierte Teil der Anlage bereits vorab gespült, entlüftet und getestet werden. Das macht die Installation der Gesamtanlage noch flexibler.

Der neue Master HBC Controller ist in zwei Leistungsgrößen abgestimmt auf PURY Außengeräte der Reihen 200 bis 350 und 400 bis 500 erhältlich. Die neuen Slave HBC Controller werden ebenfalls in zwei Größen angeboten, die optimal auf die benötigten Leistungen abgestimmt sind.