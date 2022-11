Mitsubishi Electric hat auf der Chillventa 2022 in Nürnberg erstmals eine Kältemaschine für die Kühlung und Tiefkühlung in gewerblichen Anwendungen wie z. B. Supermärkten, Tankstellen, Hotels und Restaurants vorgestellt. Mit dem neuen ECOV können beispielsweise Kühlregale, -tresen oder -räume zuverlässig und energieeffizient mit Kälte versorgt werden. „In Europa ist die Produktgruppe für uns ein Markteintritt, in Asien bietet Mitsubishi Electric bereits seit ca. 1930 derartige Produkte an“, erläutert dazu Dror Peled, Deputy Division Manager, Living Environment Systems bei Mitsubishi Electric. „Wir blicken damit auf eine jahrzehntelange Erfahrung und ein entsprechendes Know-How zurück.“

Die neuen Kältemaschinen werden fast ausschließlich aus eigenen Komponenten hergestellt. Dadurch lassen sich eine besonders gute Abstimmung aller Teile untereinander und eine sehr hohe Qualität erzielen. Zudem können u. a. die VRF Anlagen des Unternehmens in Verbindung mit den Kältemaschinen zu einem Gesamtsystem ergänzt werden, das optimal aufeinander ausgerichtet ist. Das vereinfacht die Installation und die Steuerung, was wiederum Zeit und Kosten einspart. Betrieben wird die neue ECOV Serie mit dem besonders umweltschonenden Kältemittel R744 mit einem GWP von 1.

Die jeweils benötigte Verdampfungstemperatur lässt sich individuell, schnell und einfach in einem besonders breiten Spektrum von - 5 °C bis - 35 °C einstellen. Die Betriebsumgebungs-temperatur spiegelt ebenfalls die hohe Vielseitigkeit der neuen Geräte wieder. Sie reicht von + 43 °C bis - 25 °C. Auch die Installationsmöglichkeiten lassen kaum Wünsche offen. So können die Verbindungsleitungen zwischen Kältemaschine und Verbrauchern rund 50 Metern bei einem Höhenunterschied von 20 (ECOV steht höher als die Verbraucher) bzw. 8 Metern (ECOV steht tiefer als Verbraucher) betragen. Umso kleiner ist dagegen der Platzbedarf: Mit lediglich 0,74 m² beansprucht die Kältemaschine nur wenig Raum für sich. Auch die Geräuschemissionen im Betrieb ermöglichen eine besonders flexible Aufstellung, denn sie betragen in einem Meter Abstand gerade einmal 54,5 dB(A) und in zehn Metern Abstand 34,5 dB(A).

Alle erforderlichen Komponenten sind gemeinsam im kompakten Gehäuse des ECOV verbaut. Daraus resultieren sowohl die geringe Stellfläche als auch eine besonders einfache Aufstellung sowie Wartung. Hier kommen ein stufenloser Inverter-Scroll-Kompressor von Mitsubishi Electric und ein invertergesteuerter Ventilator zum Einsatz. Mit der integrierten Wärmerückgewinnung lässt sich die, aus den angeschlossenen Kühltheken entzogene Wärme an die Heizkomponenten des jeweiligen Objektes übertragen. Dadurch wird der Kostenaufwand für die Wärmeversorgung gezielt reduziert. Mit dem verwendeten MicroChannel Wärmetauscher konnte die aktive Wärmetauscherfläche trotz kompakter Abmessungen maximiert werden. Das steigert die Effizienz.

Im ersten Schritt wird das Ratinger Unternehmen mit zwei Leistungsgrößen an den Markt gehen. Die Kälteleistung liegt bei einer Verdampfungstemperatur von - 30 °C bei 5 bzw. 8 kW und bei - 10 °C bei 10,5 oder 16 kW. Anschließen lassen sich alle marktgängigen Kühlregale, -tresen und -räume. „Unseren Partnern im Kälteanlagenbau bietet sich mit den neuen Kältemaschinen eine weitere Möglichkeit zur Vergrößerung ihres Leistungsspektrums“, so Peled abschließend. „Dadurch ist es möglich, das Komplettspektrum an Anlagentechnik für das Heizen, Kühlen und die Kälteversorgung aus einer Hand zu bekommen und so auf einen einzigen Hersteller sowie Ansprechpartner setzen zu können. Das reduziert den Zeit- und Kostenaufwand für die Projektplanung und -ausführung und bringt deswegen neue Vorteile im Tagesgeschäft.“