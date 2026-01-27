Mit dem modernisierten Schulungszentrum in Hamburg-Groß Borstel bietet Mitsubishi Electric seinen Fachpartnern im Norden optimale Lernbedingungen, um Know-how zu erweitern und auf dem neuesten Stand zu bleiben. Abbildung: Mitsubishi Electric

Verdopplung der Schulungsfläche

Mehr Geräte für praxisnahe Trainings

Optimale Lern- und Arbeitsatmosphäre

Mit der Modernisierung des Schulungszentrums in Hamburg ergänzt Mitsubishi Electric sein Weiterbildungsangebot und bietet Fachpartnern ab sofort auch im Norden Deutschlands wieder hoch praxisorientierte Schulungsmöglichkeiten an. Der Standort in Hamburg-Groß Borstel ist Teil des bestehenden Bürokomplexes und ergänzt das bundesweite Netzwerk der Trainingszentren des Unternehmens. Der rund 150 m2 große Schulungsraum bietet Platz für bis zu 22 Teilnehmende und ist dank variabler Bestuhlung und mobiler Schulungssysteme flexibel nutzbar. Die offizielle Inbetriebnahme ist im Januar 2026, die ersten Trainings starten im Februar 2026.

Know-how erweitern, am Ball bleiben, Wissensvorsprung ausbauen – gerade im technischen Bereich spielt Weiterbildung eine große Rolle. Um seine Fachpartner dabei bestmöglich zu unterstützen, setzt Mitsubishi Electric auf ein umfassendes Trainingsangebot an verschiedenen Standorten – unter anderem auch in Hamburg. Jetzt wurde der dortige Schulungsraum umfassend modernisiert und auf 150 m2 verdoppelt, so dass Teilnehmende dort ideale Lernbedingungen vorfinden.

Eine erweiterte Geräteausstattung sorgt für praxisnahe Trainings, wobei ein Fokus auf der Wärmepumpentechnik liegt: Zwei voll funktionsfähige Systeme – eine Luft/Wasser-Wärmepumpe mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Monoblock) sowie eine Split-Wärmepumpe – zeigen die unterschiedlichen Systemprinzipien im praktischen Einsatz. Beide Anlagen sind als Komplettsysteme mit Pufferspeicher, Heizkörpern (i-Life 2 Slim) und Regelung aufgebaut und bieten so optimale Trainingsmöglichkeiten rund um Installation und Hydraulik.

Für die Bereiche Raumklimatisierung und Systemintegration stehen verschiedene Split- und Multisplit-Systeme zur Verfügung. Dazu zählen kompakte Wandgeräte, Deckenkassetten und bodenstehende Truhengeräte, die sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeanwendungen eingesetzt werden. Für eine praxisnahe Installation sind viele der Anlagen auf Rollwagen montiert, so dass Schulungsteilnehmende die Geräte aus nächster Nähe erleben, aufbauen, warten und testen können. Darüber hinaus demonstrieren größere Systeme aus der City Multi-Serie den Aufbau und die Funktionsweise von VRF-Anlagen. Diese leistungsstarken Systeme zeigen, wie sich mehrere Innengeräte intelligent steuern und in komplexe Gebäudestrukturen integrieren lassen. Ergänzend dazu stehen verschiedene Regelkomponenten und Bedieneinheiten bereit, mit denen sich Kommunikations- und Steuerungstechnologien einfach erlernen lassen. Damit bietet das Trainingszentrum optimale Voraussetzungen, um Fachpartner in den Bereichen Wärmepumpentechnik, Klimatisierung und Regelungssysteme praxisnah zu schulen und ihnen die neuesten Produktinnovationen von Mitsubishi Electric näherzubringen.

Neben der vergrößerten Kapazität und der erweiterten Geräteausstattung profitieren die Teilnehmenden künftig auch von einer Reihe zusätzlicher Annehmlichkeiten. Dazu gehören ein modernes, lichtdurchflutetes Raumdesign mit angenehmer Arbeitsatmosphäre, die Bereitstellung von Speisen und Getränken über ein Catering sowie gute Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten vor Ort.

„Mit dem neuen Schulungszentrum stärken wir die Nähe zu unseren Fachpartnern im Norden und schaffen eine weitere moderne Lernumgebung, die Weiterbildung auf hohem Niveau ermöglicht“, erklärt Michael Lechte, Manager Produktmarketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. Anfang Februar startet der Schulungsbetrieb mit den ersten Trainings.



Mehr hierzu und zu allen weiteren Schulungsangeboten können Interessierte dem umfangreichen Schulungsprogramm entnehmen, das unter www.mitsubishi-les.com/de-de/wissen/schulungen/ zur Verfügung steht.