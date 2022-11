Erstmals hat Mitsubishi Electric anlässlich der Chillventa 2022 in Nürnberg seine neuen PUMY Geräte mit dem Kältemittel R32 präsentiert. Bei den PUMY Produkten handelt es sich um kompakte Lösungen innerhalb des City Multi VRF-Segmentes des Ratinger Unternehmens. Mehr als die Hälfte aller VRF-Projekte werden mit den beliebten Geräten aus der PUMY Serie umgesetzt. Einsatzbereiche sind in der Regel mittelgroße Büroeinheiten, Shops oder Arztpraxen. Hier überzeugen sie durch ihren geringen Platzbedarf und ihre hohe Effizienz sowie die niedrigen Schallemissionen. Mit dem neuen Low-GWP-Kältemittel R32 konnte die Effizienz noch einmal gesteigert werden. Damit direkt zum Start der neuen Gerätereihe eine besonders große Vielfalt an möglichen Innengeräten eingesetzt werden kann, lassen sich über ein neues Branch Box System alle Inneneinheiten der Baureihen M-Serie und Mr. Slim des Unternehmens verwenden.

„Mit den neuen PUMY Produkten können wir dem Markt eine Lösung bieten, die langfristig die anstehenden Bedingungen der F-Gase-Verordnung erfüllt und gleichzeitig ein bewährtes Konzept zum Kühlen und Heizen auf der Basis erneuerbarer Energieträger darstellt. Wir erweitern gleichzeitig unser VRF Programm mit dem Kältemittel R32 im unteren Leistungsbereich“, so Dror Peled, Deputy Division Manager, Living Environment Systems bei Mitsubishi Electric. „Die geringen Abmessungen und die hohe Effizienz gepaart mit den niedrigen Schallemissionen haben die PUMY Serie besonders erfolgreich gemacht. Mit dem Kältemittel R32 sind die Produkte in jeder Hinsicht vorbereitet für die Zukunft - mit den kommenden Anforderungen an Kältemaschinen und Wärmepumpen.“

Um die neuen Geräte mit dem schwer entflammbaren Kältemittel R32 auch in besonders kleinen Räumen einsetzen zu können, wurden die Produkte mit einem umfassenden Sicherheitskonzept ausgestattet. So ist die Nutzung erstmals in Räumen möglich, in denen das Raumvolumen nicht ausreichend für den Einsatz eines Innengerätes mit dem Kältemittel R32 wäre. Hierzu wird eine eigens entwickelte Sensor- und Alarmeinheit in der Aufputzmontage installiert. Die Außeneinheit ist zusätzlich mit Absperrventilen ausgestattet, die bei einem ausgelösten Alarm die Rohrleitungen zu den Innengeräten sperren. Darüber hinaus wird dann das Kältemittel in der gesamten Anlage in das Außengerät zurückgeführt. Die Montage der Sensor- und Alarmeinheit ist lediglich in Räumen mit einem besonders kleinen Raumvolumen erforderlich.

Mitsubishi Electric unterstützt seine Marktpartner außerdem mit dem A2L-Kältemittel-Rechner, mit dem das Risikomanagement in drei Schritten bequem online erstellt werden kann. Das Berechnungstool für A2L-Kältemittel ermittelt unter https://www.mitsubishi-les.com/de/download/tools/a2l-kaeltemittel-rechner/ in nur wenigen Sekunden, wie viel Kältemittel für eine Anlage maximal zulässig ist und welche Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind, um Projekte und Anlagen mit R32 normkonform zu realisieren. Darüber hinaus stehen umfangreiche Unterlagen zum Thema Planung und Auslegung bei R32-Systemen zur Verfügung. Trainings zum Thema bieten mit viel Praxisnähe weitere Unterstützung für den sicheren Umgang mit dem Kältemittel R32.

Die Bandbreite der möglichen Anwendungen des neuen Systems wird durch die sehr große Vielfalt an möglichen Inneneinheiten deutlich erweitert. Denn durch das intelligente Branch Box System können die zahlreichen Varianten an Innengeräten der M-Serie und Mr. Slim-Serie verwendet werden. Hierbei handelt es sich um einen Kältemittelverteiler zwischen Außengerät und angeschlossenen Inneneinheiten, in dem gleichzeitig die Expansionsventile für die Innengeräte integriert sind. An ein Außengerät können maximal zwei Branch-Boxen mit jeweils bis zu acht Inneneinheiten angeschlossen werden.

Zum Start stehen die besonders kompakten PUMY Einheiten mit einem Ventilator und einem Leistungsbereich von 11,2 bis 15,5 kW zur Verfügung. Die Innengeräte bieten mögliche Einzelleistungen von 1,5 bis 10 kW. Ab 2024 wird das neue PUMY System mit R32 um die Leistungsklasse bis zu 22,4 kW ausgebaut. Ab dem gleichen Zeitpunkt können auch City Multi Innengeräte eingesetzt werden, die bereits über einen integrierten Kältemittelsensor und ein Expansionsventil verfügen. Sowohl die Branch Box als auch der separate Kältemittelsensor werden in dieser Konfiguration nicht erforderlich sein.