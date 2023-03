Mit einem klaren Statement hat Holger Thiesen, General Manager Mitsubishi Electric, Living Environment Systems und Vice President der deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric Europe B.V. ein Resümee für das vergangene Jahr gezogen. „Müssten wir bei Mitsubishi Electric dem Jahr 2022 eine Überschrift geben, würde sie „Die Nachfragestruktur ändert sich“ heißen. Die letzten drei Jahre waren - bedingt durch die Pandemie und das Home-Office mit einem Trend zum Cocooning - sehr von der Nachfrage nach hochwertigen Produkten zur Klimatisierung geprägt. Im letzten Jahr ist wiederum das Thema der Heizung mehr in den Mittelpunkt gerückt. Als Hersteller, der in beiden Welten - sowohl der umweltschonenden Klimatisierung als auch der nachhaltigen Wärmeversorgung - seit Jahrzehnten aktiv ist, konnten wir mit unserem breiten Sortiment den Markt optimal bedienen. Dadurch war 2022 für Mitsubishi Electric wieder ein Rekordjahr.“

„Der Wille zum wirtschaftlichen Einsatz von Energie für die Wärme- und Kälteversorgung ist nach wie vor sehr hoch. Denn der Glaube an sicher verfügbares und kostengünstiges Erdgas sowie Heizöl ist endgültig verschwunden“, ist Thiesen überzeugt. „Nachhaltige Produkte sind deswegen gefragt wie nie zuvor. Hier bieten wir in allen Bereichen und für alle Anwendungen Lösungen, die sich seit Jahren bewährt haben und großes Vertrauen am Markt genießen. Wir schauen daher optimistisch in die Zukunft und gehen trotz aller Unwägbarkeiten von einem weiteren Wachstum in 2023 aus.“

Als führender Anbieter von Komplettlösungen in den Bereichen Heizen, Lüften, Klimatisieren, Prozesskälte und IT-Präzisionskühlung hat das Ratinger Unternehmen sein umfangreiches Produktportfolio auf der ISH 2023 in Frankfurt am Main vorgestellt.

Mitsubishi Electric ist seit Jahrzehnten einer der Technologieführer in der Entwicklung und Herstellung effizienter Inverter geregelter Verdichter. Die hocheffizienten Kompressoren sind das Herzstück der Außengeräte und werden zu 100% durch Mitsubishi Electric entwickelt und gefertigt. Dadurch verfügt das Unternehmen über das Know-How und die Erfahrung, um alle Produkte und Geräte-Komponenten seines Portfolios perfekt aufeinander abzustimmen. Die Inverter geregelten Verdichter bilden als zentrale Komponente die Basis für den energieeffizienten und sicheren Betrieb von Wärmepumpen und Kaltwassersätzen in allen Leistungsklassen und Anwendungen.

Wärmepumpen-Lösungen für Neubau und Modernisierung

Als Neuheit präsentierten sich die energieeffizienten Ecodan Wärmepumpen mit dem Kältemittel R290 (Propan) als Monoblock-Varianten. R290 stellt für zahlreiche Anwendungen eine alternative, umweltschonendere Lösung dar. R290 stellt auch dann eine zukunftssichere Lösung dar, wenn andere Alternativen wie F-Gase wegfallen. Die neuen R290 Ecodan Wärmepumpen der Reihe PUZ-WZ werden zum Marktstart in drei Leistungsstufen von 5, über 6 bis 8 kW Wärmeleistung zur Verfügung stehen. Die neuen Geräte mit maximalen Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C bieten den idealen Einstieg in das Sanierungsgeschäft.

Für Gebäude mit hohem Wärme- und Warmwasserbedarf stellt Mitsubishi Electric seine Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpenkaskade in Kombination mit der Heißwasser-Wärmepumpe QAHV auf der Basis des natürlichen Kältemittels R744 (CO 2 ) zur Verfügung. Bei dieser Systemkombination versorgt eine Wärmepumpenkaskade die Räume ausschließlich mit Heizwärme, während die Heißwasser-Wärmepumpe den Trinkwarmwasserbedarf bereitstellt. Geeignet ist diese innovative Lösung für Immobilien, in denen viel Trinkwarmwasser benötigt wird – zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern, Fitnessstudios oder Hotels. Möglich sind Kaskaden-Lösungen von bis zu sechs Ecodan Wärmepumpen mit bis zu 138 kW Heizleistung. In Kombination mit der QAHV CO 2 Wärmepumpe für Trinkwarmwasser von bis zu 90 °C ist dies eine optimale Lösung für Gebäude mit hohem Wärmebedarf.

Voll im Trend liegen auch die Luft/Luft-Wärmepumpensysteme der M-Serie, die als Single- oder Multisplit-Lösungen Wohnräume, kleine Büros oder Praxen energiesparend kühlen oder heizen können. Mit Ihnen lassen sich Leistungsbandbreiten von 1,5 bis 18 kW abbilden. Besonders hervor sticht die Hyper-Heating-Technologie, mit der die Leistung der Wärmepumpe bei tiefen Außentemperaturen gesteigert werden kann. Die Außengeräte mit Hyper-Heating-Technologie wurden von Mitsubishi Electric speziell für den Anwendungsfall Heizen und sehr kalte Klimabedingungen entwickelt und ermöglichen einen Einsatzbereich bis zu einer Außentemperatur von - 30 °C. Dabei können sie je nach Gerätetyp die Heizleistung bis - 15°C bzw. bis - 25°C konstant halten.

Neue Inverter geregelte Wärmepumpen mit R32

Seine Eco, Power und Zubadan Inverter für Ecodan Monoblock- und Split-Außengeräte mit dem Kältemittel R32 hat der Ratinger Heiztechnik-Spezialist komplett überarbeitet. Durch zahlreiche technische Neuerungen und Konstruktionsoptimierungen konnten die neuen R32 Kompressoren noch kleiner, leistungsstärker und effizienter gestaltet werden. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie optional auch in den Kühlbetrieb gehen und damit die Konditionierung der Raumluft über das gesamte Jahr gewährleisten können. Die Außeneinheiten mit Eco Inverter stehen ab sofort in den Leistungsstufen 3 und 4 kW zur Verfügung. Mit dem kleinsten Außengerät gewährleitstet der Hersteller einen Einsatzbereich bis - 20 °C. Bei den Split-Systemen mit Power oder Zubadan Inverter Technologie sind ebenfalls zahlreiche Überarbeitungen und Produktoptimierungen seiner Verdichter vorgenommen worden. So stehen die Geräteserien PUZ-SWM mit Power Inverter und PUZ-SHWM mit Zubadan Inverter in 5 Leistungsgrößen mit 6, 8, 10, 12 und 14 kW zur Verfügung. Die Einsatzbereiche der neuen Split-Geräte betragen bei den Außengeräten mit Power-Inverter - 25 °C und bei den Einheiten mit Zubadan Inverter Technologie - 30 °C.

Kühlen und Heizen in gewerblichen Anwendungen

Für den Einsatz in mittelgroßen Büroeinheiten, Shops oder Praxen stehen die PUMY-Außengeräte des City Multi VRF-Systems zum Kühlen oder Heizen zur Verfügung. Kennzeichen dieser Geräteserie sind ihre hervorragenden Energieeffizienzwerte, ein niedriger Schalldruckpegel und eine große Auswahl an attraktiven Innengeräten. Dank des Low-GWP-Kältemittels R32 ist die Effizienz noch einmal gesteigert worden. Eine besonders große Vielfalt an möglichen Systemvariationen ermöglicht die Branch Box, durch die alle Inneneinheiten aus den Baureihen der Mr. Slim- und M-Serie eingesetzt werden können.

Mit dem vertikalen Hybrid BC Controller für das R32 Hybrid VRF System (HVRF) aus der City Multi-Serie ergänzt der Hersteller sein Produktportfolio und eröffnet seinen Marktpartnern zusätzliche Möglichkeiten in der Planung und Umsetzung von HVRF Anlagen, die mit dem Kältemittel R32 betrieben werden. Der neu entwickelte HBC Controller kann vertikal aufgestellt werden und bietet dadurch eine große Flexibilität bei der Unterbringung des HBC Controllers innerhalb des Gebäudes. Erhältlich ist der vertikale Master HBC Controller in zwei Leistungsgrößen für die R32 PURY Außengeräte der Baureihen 200 bis 350 und 400 bis 500. Parallel dazu werden auch die neuen Slave HBC Controller in zwei Größen angeboten, die optimal auf die benötigten Leistungen abgestimmt wurden.

Als eigene Entwicklung hat Mitsubishi Electric auf der ISH 2023 in Frankfurt am Main zudem seine neuen luftgekühlten Kaltwassersätze und reversiblen Wärmepumpen vorgestellt. Die neue Serie MECH-iS-G07 und MEHP-iS-G07 wird mit dem Kältemittel R32 ausgeliefert. Die neuen Kaltwassersätze und Wärmepumpen sind optimiert für den Einsatz im Komfort-, Prozess- und IT-Cooling-Bereich und können ihre Vorzüge mit einem Einsatzbereich im Wärmepumpenbetrieb von bis zu - 20 °C Außentemperatur und einer Warmwasser-Austrittstemperatur von bis zu 65 °C in diesen Anwendungen jeweils voll ausspielen. Zunächst stehen jeweils drei unterschiedliche Module mit sieben Leistungsgrößen von 50 bis 110 kW Kälteleistung zur Verfügung. Zwei Module können miteinander kombiniert werden, so dass Leistungen bis zu 220 kW möglich sind.

Für besonders hohe Leistungen im Bereich von 400 bis 1250 kW stehen die wassergekühlten Kaltwassersätze und Wärmepumpen aus der i-FX2-W Serie bereit. Die Geräte sind sowohl für Neubauten als auch für Austauschprojekte konzipiert worden. Das Produktportfolio umfasst luft- und wassergekühlte Kaltwassersätze, Wärmepumpen sowie INTEGRA Systeme zum simultanen Kühlen und Heizen, bei dem zwei drehzahlgeregelte Schraubenverdichter mit Voll-Inverter Technologie zum Einsatz kommen. Die Geräte zur Komfortklimatisierung liefern Kaltwassertemperaturen von 4 °C bis 15 °C, während die Maschinen für IT-Cooling-Anwendungen im Temperaturbereich von 7 °C bis über 22 °C arbeiten. Die Kühlwasser-Austrittstemperaturen bzw. Warmwasser-Temperaturen für den Wärmepumpenbetrieb sind bei dieser Geräteserie auf bis zu 72 °C auslegbar.

IT-Cooling-Lösungen für die optimale Kühlung

Sein vollständig selbst entwickeltes und produziertes IT-Cooling-System für kleine und mittlere Rechenzentren hat Mitsubishi Electric seinen Marktpartnern mit den neuen MECH‑iS-G07 Kaltwassersätzen in Kombination mit w-MEXT Klimaschränken vorgestellt. Kennzeichnend für das neue IT-Cooling-System sind seine hochwertigen Komponenten, die in sämtlichen Kombinationen zum Einsatz kommen. Zur Verfügung stehen sieben Leistungsgrößen von 6 bis 27 kW, die sich mit jeweils bis zu 15 Einheiten kaskadieren lassen. Die neuen w-MEXT Klimaschränke bieten im Vergleich zu bislang üblichen Geräten maximale Kälteleistung auf kleinster Stellfläche. Durch drei unterschiedliche Optionen zur Luftführung sind sie im Aufstellraum besonders flexibel einsetzbar. Neben einer Standard-Kühlvariante stehen zusätzlich auch die Betriebsarten Heizen, Befeuchten, Entfeuchten und freie Kühlung zur Verfügung.

Cloud-Lösungen für alle Anwendungen

Im Bereich der Digitalisierung hat Mitsubishi Electric sein Angebot für die cloudbasierte, systemübergreifende Regelung zielgruppenorientiert ausgebaut und um zahlreiche Funktionen erweitert. Im Jahresverlauf wird die neu gestaltete MELCloud Technologie in den Anwendungen „Commercial“ und „Home“ zur Verfügung stehen. Im Mittelpunkt der cloudbasierten Regelungs-App stehen die Vereinfachung und Digitalisierung von Service, Bedienung und Energiemonitoring für den Nutzer oder das betreuende Wartungsunternehmen. Mit der MELCloud-App lassen sich nahezu alle Mitsubishi Electric Klima-, Lüftungs- und Heiztechniksysteme über einen geschützten Zugang – auch für mehrere Standorte gemeinsam – mobil oder online steuern und überwachen.