Erweitertes Monoblock-Wärmepumpenprogramm

Noch nachhaltiger dank Propan (R290)

Umfassende Schulungen und vielseitiger Service

Der Wärmepumpenmarkt hat sich stark gewandelt. Teilte sich die Nachfrage in den vergangenen Jahren gleichmäßig auf Split- und Monoblock-Geräte auf, erobern die Monoblock-Geräte in der letzten Zeit mehr und mehr den Markt. Dieser Entwicklung trägt das erweiterte Monoblock-Wärmepumpen-Programm von Mitsubishi Electric Rechnung. Mit einer Vielfalt an Geräten, einem umfassenden Schulungsprogramm und zahlreichen Serviceleistungen bietet der Hersteller aus Ratingen Fachhandwerkern bestmögliche Unterstützung, um sich im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten und Kunden mit optimalen und effizienten Lösungen zu überzeugen. Vor allem auch, weil Mitsubishi Electric zu den Pionieren der Inverter-Technologie gehört und als Entwickler und Hersteller von Kältemittelverdichtern – dem Herzstück jeder Wärmepumpe – über fundiertes Wissen verfügt.

Mit dem Ausbau der Baureihe PUZ-WZ stellt das Unternehmen insgesamt fünf Leistungsgrößen (5, 6, 8.5, 10 und 12 kW) seiner Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise zur Verfügung, mit denen sich sowohl im Neubau als auch im Bestand passgenaue und zukunftssichere Heizungslösungen realisieren lassen. „Die Leistungsreihe erlaubt uns, verschiedene Modulationsbereiche abzufangen und Fachhandwerkern sowie Fachplanern eine optimale Geräteauswahl für jede Situation und Anforderung zu bieten“, erklärt Michael Lechte, Manager Produktmarketing bei Mitsubishi Electric Living Environment Systems, und verweist auf das umfangreiche Wärmepumpenprogramm 2025/2026. Darin und in der aktuell erschienenen Produktinformation „Monoblock-Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel R290“ lassen sich zahlreiche Informationen rund um das natürliche Kältemittel Propan (R290) finden, das in vielen Monoblock-Varianten der Ecodan Wärmepumpen zum Einsatz kommt und diese Geräte somit noch nachhaltiger und zukunftssicherer macht. Mit Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C sind die Ecodan Monoblock-Wärmepumpen auf Basis von R290 die ideale Lösung für Bestandsimmobilien. Souverän und effizient werden sie hohen Lastspitzen beim Wärme- und Trinkwarmwasserbedarf gerecht.

Als Kaskade stellt die Ecodan Monoblock-Wärmepumpe mit dem Kältemittel R290 auch für größere Gebäude mit höherem Heizbedarf eine optimale Lösung dar. Bis zu 6 Außengeräte plus entsprechende Hydromodule als Inneneinheiten können ohne Weiteres zusammengeschaltet werden, um ihre Leistung zu bündeln. Dabei sorgt die Kaskadenschaltung mit ihrer MAX-COP-Funktion von Mitsubishi Electric dafür, dass jede einzelne Wärmepumpe permanent in ihrem Leistungs- und Effizienzoptimum arbeitet.

Neben effizienten Geräten, einer breiten Produktauswahl und hoher technologischer Kompetenz bietet Mitsubishi Electric seinen Fachpartnern auch ein umfassendes Schulungsprogramm. Per Online-Trainings erhalten Interessierte unter anderem grundlegende Kenntnisse darüber, was bei der Nutzung von R290 (Propan) rund um Luft/Wasser- und Luft/Luft-Anwendungen berücksichtigt werden muss. Eine umfassende Vor-Ort-Unterstützung durch technische Berater im Außendienst (TBA) rundet das Service-Angebot von Mitsubishi Electric ab. Über die technische Hotline unter +49 2102 1244-655 oder per E-Mail an service.ecodan(at)meg.mee.com bietet das Unternehmen zudem weitere Unterstützung an.

All das zeigt die hohe Kompetenz, die Mitsubishi Electric dank jahrzehntelanger Erfahrung und Konzentration auf den Wärmepumpen-Bereich mitbringt. Dank dieser Fokussierung, die zugleich ein Alleinstellungsmerkmal der Branche ist, kann der Technologieführer für Kältemittelverdichter passende Lösungen für aktuelle Marktanforderungen und fast jeden Einsatzbereich anbieten.