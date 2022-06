Mitsubishi Electric baut Produktionskapazität am A/C-Stützpunkt in der Türkei aus

Die deutsche Niederlassung der Mitsubishi Electric Europe B.V. gibt bekannt, dass ihre Muttergesellschaft Mitsubishi Electric Corporation in Tokio 1,44 Milliarden Türkische Lira (113 Millionen USD) in ein neues Werk der Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey Joint Stock Company (MACT) investieren wird. Die Erweiterung wird die jährliche Kapazität von MACT für Luft/Wasser-Wärmepumpen* auf 300.000 Einheiten, eine Steigerung um 100.000 Einheiten gegenüber der derzeitigen Kapazität, und für Raumklimaanlagen auf 1.100.000 Einheiten, eine Steigerung um 300.000 Einheiten, erhöhen. Die Produktion beginnt im Februar 2024.

Mitsubishi Electric baut sein globales Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagengeschäft (HVAC) im Rahmen einer Expansionsstrategie bis 2025 aus, die sich insbesondere auf den europäischen Markt für Heizsysteme konzentriert. Herkömmliche Kesselheizungen, die auf fossilen Brennstoffen basieren, werden im Einklang mit der europäischen Dekarbonisierungspolitik, die das schnelle Wachstum des Wärmepumpenmarktes in der Türkei und in ganz Europa vorantreibt, schnell durch Wärmepumpen ersetzt. Unterdessen forciert der anhaltende Klimawandel die steigende Nachfrage nach Raumklimageräten, die von lokalen Verbrauchern zunehmend als Gebrauchs- und nicht als Luxusartikel angesehen werden. Zu den umweltfreundlichen Maßnahmen zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen in der Anlage gehören eine verbesserte Wärmedämmung, eine Wärmerückgewinnung aus der Abluft und die effektive Nutzung erneuerbarer Energien.

Mitsubishi Electric hat seit der Gründung der Tochtergesellschaft im Jahr 2016 weiter in MACT investiert, einschließlich einer zusätzlichen Investition von 222 Millionen türkischen Lira (17,3 Millionen USD) im Jahr 2021.