Pressemeldung

Mitsubishi Electric präsentiert vom 11. bis 12. Mai 2022 auf der Data Centre World in Frankfurt am Main seine innovativen Lösungen zur sicheren und effizienten Kühlung von Serverräumen und Rechenzentren in Halle 3.1, Stand B35. Es werden Produktlösungen und Dienstleistungen aus den Bereichen Visualisation & Control sowie IT Cooling vorgestellt. Parallel zu den iCONICS DCIM Visualisierungslösungen im Bereich IT Cooling steht die neue RCWALL als effiziente Lösung für Hyperscale-Rechenzentren im Fokus. Mit zwölf Leistungsgrößen als ein- oder zweistöckige Ausführung werden Kälteleistungen von 70 bis 420 kW erreicht. Mit einer RCWALL bieten sich optimale technische und energetische Lösungen für Anwendungen, bei denen die internen Lasten in bestehenden Rechenzentren weiter ansteigen oder der Platz in neuen Rechenzentren optimal genutzt werden soll.

Die praktischen Benefits einer RCWALL-Lösung liegen darin, dass bei ihrer Realisierung kein Doppelboden erforderlich ist und somit ein bestmögliches Verhältnis zwischen Platz und Leistung erzielt werden kann. EC-Ventilatoren mit niedrigen Luftgeschwindigkeiten und große Wärmeübertragerflächen ermöglichen eine noch bessere Ausnutzung des Free-Cooling Betriebs. Die flexiblen Rohrleitungsanschlüsse reduzieren den Installationsaufwand vor Ort erheblich. Komplettiert wird die RCWALL durch das moderne Regelkonzept mit der integrierten LAN-Funktionalität durch die bis zu 15 Geräte kaskadiert werden können. Die optionale HPC-Regelung ermöglicht nicht nur den effizienten Betrieb der CRAH-Geräte, sondern optimiert auch den Freikühlbetrieb der Kaltwassersätze und regelt die Pumpendrehzahl, sodass die Kühlung für das Rechenzentrum energetisch optimal betrieben wird.

Abgerundet wird der Messeauftritt durch Fachvorträge zur nachhaltigen Kühlung von Rechenzentren. Am 11. und 12. Mai referiert Tim Krambrökers, Product Manager Kaltwasser & IT Cooling bei Mitsubishi Electric Europe B.V. um 13:05 Uhr (Mittwoch) bzw. um 13:25 Uhr (Donnerstag) zum Thema „Abwärmenutzung oder Free-Cooling? Eine ökonomische und ökologische Betrachtung“. Bei beiden Terminen wird es im Anschluss die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Homepage des Herstellers unter www.mitsubishi-les.com/de-de/messe-events/data-centre-world.html oder des Veranstalters unter www.datacentreworld.de/.