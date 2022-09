Neuheiten und bewährte Lösungen

Nachhaltige Nutzung des immer grüneren Energieträgers Strom

Breites Spektrum an Produkten für alle Aufgabenstellungen in Gewerbe-, Komfort- und IT-Cooling-Anwendungen

Vom 11. bis zum 13. Oktober wird Mitsubishi Electric auf der Chillventa in Nürnberg in Halle 4, Standnummer 4-115 auf rund 600 Quadratmetern Neuheiten und bewährte Lösungen aus allen Produktbereichen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik präsentieren.

„Die Chillventa ist für uns ein Forum der Begegnung, des Austausches und Wissens-Transfers - gerade in diesen Zeiten“, so Dror Peled, Deputy Division Manager bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. „Der Wunsch nach Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern wird in der Klima- und Heiztechnik immer größer. Als Antwort auf die zentralen Fragen der Energiewende stellen wir auf unserem Messestand passende Lösungen für den privaten und gewerblichen Bereich vor.“

Besucherinnen und Besucher erhalten bei Mitsubishi Electric vielfältige und direkte Antworten zur nachhaltigen Nutzung des immer grüneren Energieträgers Strom für alle Aufgaben in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.

Egal ob Kaltwassersätze oder Wärmepumpen, VRF-Technologie und Split-Klima- sowie Lossnay-Lüftungs- und Luftfiltergeräte - Interessenten werden auf dem Messestand von Mitsubishi Electric ein breites Spektrum an Produkten für alle Aufgabenstellungen in Gewerbe-, Komfort- und IT-Cooling-Anwendungen sehen. Erstmals bieten täglich vier verschiedene, geführte Standrundgänge einen fachlich konzentrierten Überblick zu den Systemlösungen, die am Messestand gezeigt werden. Die Rundgänge finden Vormittags statt und werden am Nachmittag wiederholt. Besucherinnen und Besucher erhalten so in 20 Minuten einen kompakten Einblick in das gewünschte Interessengebiet. Vorabanmeldungen dazu sind genauso wie weitere Informationen zur Teilnahme von Mitsubishi Electric an der Chillventa über die Website www.mitsubishi-les.com/chillventa möglich bzw. abrufbar.

„Nach vier Jahren ohne Branchenmesse erhoffen wir für die Chillventa eine hohe Besucherfrequenz, der die Chillventa ausmacht“, so Peled abschließend. „Wir freuen uns sehr auf spannende Gespräche mit den Messebesucherinnen und -besuchern.“