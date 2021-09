Pressemeldung

GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, ist Teil der diesjährigen Rangliste der besten Arbeitgeber Europas 2021. In Zusammenarbeit mit der The Economist Group zeichnet Great Place to Work® mit dieser Platzierung GROHEs Engagement aus, für seine Mitarbeiter:innen individuell maßgeschneiderte Karrierewege über die gesamte berufliche Laufbahn hinweg zu ermöglichen. Darüber hinaus bestätigt sie der Marke als Teil von LIXIL den erfolgreich begonnenen Wandel hin zu einem agilen, vielfältigen und integrativen Arbeitsplatz mit flachen Hierarchien.

Voraussetzung für die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber in Europa ist zunächst die nationale Qualifikation über die Great Place to Work's Best Workplaces™ Listen. GROHE qualifizierte sich in sechs Märkten in der Kategorie der besten multinationalen Arbeitgeber und erhielt in über 20 Märkten die nationale Great Place to Work®-Zertifizierung.

Für die Bewertung analysierte das unabhängige Institut die Arbeitsplatzprogramme von insgesamt über 1 Million Mitarbeiter:innen aus 36 Ländern und mehr als 1.500 Unternehmen in Europa hinsichtlich der Schlüsselfaktoren, die einen großartigen Arbeitsplatz ausmachen.

Grundlage der Erhebung ist eine anonymisierte Mitarbeiter:innenbefragung in Bezug auf Vertrauen, Innovation, Unternehmenswerte und Führung.

„Unsere Mitarbeiter:innen stehen bei allem was wir tun im Mittelpunkt und diese fantastische Anerkennung ist das Ergebnis echter Teamarbeit. Unsere Arbeitskultur sowie das Enagagement aller unserer Kolleg:innen schaffen das, was vom Great Place to Work®-Institut bestätigt wurde und ich bin sehr stolz auf diese Leistung. Gleichzeitig ist die Auszeichnung ein Ansporn, unsere Bemühungen weiter fortzusetzen sowie spannende Karrierechancen zu ermöglichen, um Talente zu gewinnen und langfristig zu halten", sagt Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA und Co-CEO Grohe AG.

Neben der Entwicklung individueller Karrierechancen spielen Vielfalt und Inklusion eine zentrale Rolle bei LIXIL und der Marke GROHE, was sich auch im Ergebnis der Mitarbeiter:innenbefragung widerspiegelt, denn die Teilnehmer:innen geben mehrheitlich an, sich unterstützt und motiviert zu fühlen. „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Es bedeutet uns sehr viel, dass unsere Kolleg:innen GROHE als einen Ort wahrnehmen, an dem sie eine wertschätzende Arbeitskultur und eine einzigartige Arbeitsatmosphäre erleben, um sich weiterzuentwickeln und zu wachsen", sagt Rachel Jones, Leader HR Business Partner, LIXIL EMENA. „Wir befinden uns mitten in einer spannenden Transformation, die unzählige Möglichkeiten bietet, Wandel voranzutreiben. In Kombination mit den richtigen HR- Instrumenten können wir so Arbeitsplätze gestalten, die individuelle Karriereplanungen ermöglichen, die sowohl das Berufs- als auch das Privatleben vereinbaren. Dies gibt den Mitarbeiter:innen bei GROHE die Möglichkeit, maximale Freiheit für ihre persönliche Entwicklung zu haben. Vielfalt und Inklusion sind dabei wichtige Triebfedern und die Voraussetzung dafür, dass sich alle jeden Tag voll und ganz in ihre Arbeit einbringen können", so Jones weiter.

Erfahren Sie auf unserer digitalen Erlebnisplattform GROHE X mehr darüber, wie junge Talente bei GROHE wachsen können.