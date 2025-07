Bildnachweis/Copyright: EXHAUSTO by Aldes GmbH

Der Relaunch ist Teil der Digitalstrategie für die D-A-CH-Region und erfolgt im Rahmen des gruppenweiten Website-Rollouts der Aldes-Gruppe. Im Mittelpunkt stehen eine optimierte Nutzerführung und modernes, responsives Design. User profitieren von einer deutlich übersichtlicheren Navigation mit thematisch gegliederten Einsatzbereichen wie Büro, Bildungseinrichtungen, Gastronomie etc. Außerdem wurde die Produktstruktur vereinfacht und nutzerfreundlich aufbereitet. Der Fokus liegt auf einer gezielten Führung für unterschiedliche Zielgruppen und Anwendungsfälle. Die Website ist für eine optimale Darstellung auf unterschiedlichen Endgeräten wie Desktop, Tablet und Smartphone ausgelegt. Ein praktisches Detail ist die neue Suchfunktion nach Postleitzahlen, um den zuständigen EXHAUSTO-Vertriebsberater schnell und direkt zu finden.

Integrierte CAD- und BIM-Dateien

Verbesserungen gibt es darüber hinaus bei der Präsentation der Produkte und Dokumente: Zusammenfassende Datenblätter sorgen für mehr Klarheit. In vielen Produktbereichen stehen Filteroptionen zur Verfügung, wie zum Beispiel Luftmenge, Wärmeübertrager oder Montageort. Die Dokumentendarstellung wurde durch die klar strukturierte Anzeige, eindeutige Benennung sowie die direkte Zuordnung zu Produkten optimiert. CAD- und BIM-Dateien sind einfacher auffindbar und integriert. Im Downloadcenter können Dokumente nicht nur heruntergeladen, sondern per Link oder E-Mail direkt an Empfänger gesendet werden - ohne Zwischenspeicherung auf dem eigenen Rechner.

Ausschreibungstexte stehen ab sofort im .txt-Format zur Verfügung - dies ist das präferierte Format für die einfache Integration in Planungssoftware und AVA-Tools. Die intelligente Such- und Filterfunktionen nach Dokumenttyp, Sprache oder Produkt erleichtern das gezielte Auffinden technischer Unterlagen.

Neuerungen gibt es auch im Bereich Tools und Anwendungen. So sind alle digitalen Planungstools, wie EXselectPRO, auf einer zentralen Seite zusammengefasst. Die Tools sind in die jeweiligen Produktserien eingebunden und stehen damit kontextbezogen zur Verfügung.

Neuer Wissensbereich, aktuelle Referenzen

Ein neuer Wissensbereich mit fundierten Fachinformationen rund um Lüftungstechnik, Normen und Planungsfragen ergänzt das Angebot. Eine eigene Plattform bietet die Übersicht aller EXHAUSTO- Webinare - zur direkten Teilnahme oder Nachverfolgung. Die Referenzen-Seite wurde ebenfalls überarbeitet: Sie präsentiert nun aktuelle Projekte und realisierte Lösungen - als Inspiration für neue Bauvorhaben und als Beleg für die technische Kompetenz des Herstellers.

In der Sparte Services und Formulare wurden ebenfalls einige wichtige Änderungen durchgeführt. Unter anderem wurden Formulare für die Warenrücknahme und Inbetriebnahme-Anfrage digitalisiert. Sämtliche Services können jetzt direkt über die Website beantragt und verarbeitet werden - schnell, papierlos und übersichtlich.

Klare Filterlogik, schnelle Ladezeiten

Eine Reihe technischer Optimierungen im Hintergrund beeinflussen das Nutzererlebnis positiv. So gibt es eine verbesserte Suchfunktion mit präzisen Ergebnissen und klarer Filterlogik, außerdem schnelle Ladezeiten und moderne, stabile Systemarchitektur. Die Website bildet die technische Grundlage für zukünftige Erweiterungen, darunter Kundenportale oder Shop-Systeme.

„Unsere neue Website ist mehr als ein frisches Design - sie ist ein klares Bekenntnis zur digitalen Nutzerorientierung. Mit wenigen Klicks zu technischen Informationen, Planungsunterstützung oder dem passenden Ansprechpartner - das erwarten unsere Kunden heute und genau das bieten wir jetzt“, bringt es Kim Druckenmüller, Marketingleitung EXHAUSTO by Aldes GmbH, auf den Punkt.