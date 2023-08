Das macht Eindruck. Die Wunsch-Dekore oder das eigene Fotomotiv integriert VIGOUR in individueller Größe. Bei entsprechender Auflösung der Bilddaten können die Motive über mehrere Platten als Wandabwicklung laufen und werden individuell nach Wunsch angepasst. Ob in der Dusche, an der Wanne oder dem heimischen Pool - so nah war Paris noch nie.

Optik ist natürlich nicht alles. Deshalb überzeugen die VIGOUR individual 3.0 Wandver­kleidungen weit darüber hinaus. Die Wandverkleidungen sind speziell für die Anforde­rungen in den Bereichen mit hoher Feuchtigkeit entwickelt worden. Die Verbundplatten lassen sich individuell zuschneiden und passen sich jeder Raumgeometrie an. Durch die einzigartige integrierte Bördelkante ist außerdem kein Anschlussprofil erforderlich. Die Oberflächenveredelung verleiht den Wandverkleidungen stoß- und kratzfeste sowie chemikalienbeständige Eigenschaften.

Vorteil Fachhandwerk: Der Einbau ist kinderleicht. Die Wandverkleidungen können direkt auf die vorhandenen Fliesen geklebt werden und ermöglichen damit eine Verarbeitung ohne Staub und Lärm und eignen sich somit perfekt für Teilsanierungen.