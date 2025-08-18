Die neue Dreiseitenbrücke am „Fröhlichen Hecht“ in Lübbenau verfügt dank des VeloComfort-Systems jetzt über einen komfortablen Auf- und Abstieg für Fahrräder. Bild: Schraeder GmbH, Kamen

Seit Neustem verfügt die denkmalgeschützte Dreiseitenbrücke im brandenburgischen Lübbenau über ein VeloComfort-Fördersystem der Schraeder Metallverarbeitung. Während der umfangreichen Modernisierungsarbeiten Anfang des Jahres baute man direkt auf die Stufen die neue Hilfestellung für Fahrräder und E-Bikes ein.

Im schönen Spreewald können Besucher die einzigartige Wasserlandschaft mit traditionellen Booten durch zahlreiche Kanäle und Grachten erkunden. Zusätzlich werden auch die Varianten zu Fuß oder mit dem Fahrrad immer beliebter. Problematisch wird dabei jedoch das Überqueren der Wasserwege. Die klassischen, denkmalgeschützten und hölzernen Stufenbrücken der Region stellen insbesondere für Radfahrer eine große Herausforderung dar. Der Auf- und Abstieg ist mühsam, unsicher und riskant.

Bei der Dreiseitenbrücke am „Fröhlichen Hecht“ in Lübbenau achtete man daher bei der Sanierung der maroden Holzbrücke auf eine fahrradfreundliche Alternative. Das VeloComfort-Fördersystem der Schraeder Metallverarbeitung aus Kamen war für die Stadtverantwortlichen die erste Wahl. Das robuste, flexible und wartungsarme System ist modular aufgebaut und lässt sich für alle Streckenlängen einsetzen.

Beim Aufstieg kommt das automatische Transportband auf Kevlar-Basis zum Einsatz. Der Antrieb mittels Elektromotor wird über einen integrierten Sensor aktiviert. Fahrräder mit einer Reifenbreite bis 100 mm lassen sich auf diese Weise komfortabel mit dem Förderband transportieren. Für den sicheren und bequemen Transport treppab hingegen ist die Abwärtsrinne beidseitig mit Bürstenleisten und einer Mulde versehen. Dadurch bremst das Fahrrad, egal wie schwer, auf das gewünschte Tempo ab.

