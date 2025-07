Jetzt wird’s erfrischend! Ob auf der Baustelle, im Servicewagen oder auf dem Weg zum nächsten Kundentermin – an heißen Tagen braucht es clevere Lösungen, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Testo unterstützt Fachkräfte aus dem SHK-Bereich mit einer praktischen Sommeraktion, die nicht nur die Messarbeit erleichtert, sondern auch für die nötige Abkühlung sorgt.

Die Aktion: Wer im Zeitraum vom 01. Juli bis 31. August 2025 Testo-Produkte im Wert von mindestens 600 Euro netto bestellt, erhält eine hochwertige PackIt® Kühltasche gratis dazu. Ob gekühlte Getränke, Snacks oder ein Eis am Badesee: Die Tasche punktet mit robuster Verarbeitung und exzellenter Isolierung – ideal für lange Tage bei hohen Temperaturen.

So einfach geht’s: Bestellen Sie telefonisch unter 07653 681-700, per Mail an vertrieb@testo.de oder direkt über den Testo-Webshop. Mehr zur Sommeraktion!

Wichtig: Geben Sie bei der Bestellung einfach den Gutschein-Code „Eiszeit“ an – und schon ist die Kühltasche auf dem Weg zu Ihnen.

Jetzt mitmachen, cool bleiben und doppelt profitieren – mit professionellen Messlösungen von Testo und einer erfrischenden Zugabe für heiße Arbeitstage!

Hinweis: Die Aktion gilt nur solange der Vorrat reicht und ausschließlich im Aktionszeitraum. Alle Details finden Sie in den Teilnahmebedingungen zur Testo Sommeraktion.