Die neue NeoSoft 8000 Connect, mit der bis zu 25 Wohneinheiten mit weichem Wasser versorgt werden können. Bild: ©Hans Sasserath GmbH & Co. KG

Weiches Wasser rund um die Uhr – mit der NeoSoft Connect Serie bietet SYR eine flexible und leistungsstarke Lösung für den modernen Wohnungsbau. Die Serie umfasst drei Modelle: die NeoSoft 2500 Connect für bis zu drei Wohneinheiten, die NeoSoft 5000 Connect für bis zu acht Wohneinheiten sowie die neue NeoSoft 8000 Connect, die bis zu 25 Wohneinheiten versorgen kann. Damit bietet SYR für jede Wohnsituation eine passende Lösung.

Aus zwei mach eins: Zwei parallel betriebene NeoSoft 5000 Connect, die über einen Doppelanschlussflansch miteinander verbunden sind, ergeben die neue NeoSoft 8000 Connect. Durch die parallele Durchströmung beider Komponenten wird ein besonders hygienischer Betrieb sowie eine hohe Durchflussleistung erreicht – perfekt für Mehrparteienhäuser. Auch hier sorgt die bewährte Ionenaustausch-Technologie für effektive Enthärtung und reduziert Kalkablagerungen.

Schnelle Installation und flexible Systemintegration

Wie alle SYR Produkte zeichnet sich auch die NeoSoft 8000 Connect durch eine benutzerfreundliche Montage aus. Die Anlage wird anschlussfertig geliefert und lässt sich innerhalb kürzester Zeit auf den Doppelanaschlussflansch montieren.

Intuitive Bedienung und smarte Steuerung

Ein weiteres Highlight ist die komfortable Bedienung über das Touchscreen-Interface. Nutzer werden Schritt für Schritt durch die Einrichtung geführt: Nach der Messung der Rohwasserhärte und der Eingabe der gewünschten Weichwasserhärte nimmt die Anlage die automatische Verschneidungseinstellung vor. Zudem lassen sich über das Display alle relevanten Informationen abrufen – von Verbrauchsstatistiken über Wartungsintervalle bis hin zu Betriebsprotokollen.

Elegantes Design mit smarter Technologie

Die NeoSoft Connect Serie setzt nicht nur technisch, sondern auch optisch Akzente. Ihr hochglänzendes Gehäuse mit eleganten Kontrastelementen macht sie zum Hingucker in jeder Installation. Unter der Haube sorgt die integrierte Turbine für eine kontinuierliche Verbrauchsmessung und passt den Betriebsmodus automatisch an die aktuellen Bedürfnisse an – wahlweise im Eco-, Standard- oder Power-Modus, der auf dem Display farblich gekennzeichnet ist.

Digitale Steuerung per SYR App

Mit der SYR App wird die Steuerung der NeoSoft Connect Anlagen noch komfortabler. Nutzer können ihre Wasserenthärtungsanlage jederzeit per Smartphone oder Tablet überwachen und steuern. Alle relevanten Daten werden in Echtzeit protokolliert und lassen sich im Online-Modus via Push-Benachrichtigung oder E-Mail abrufen. So bleibt die Wasserqualität jederzeit im Blick – ein Pluspunkt für Effizienz und Sicherheit.