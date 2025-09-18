Die GC-GRUPPE freut sich, seit dem 1. September 2025 Sergio Novello als neuen Geschäftsführer für Italien begrüßen zu dürfen.

Als Geschäftsführer der Cordes & Graefe Italia Holding übernimmt er zugleich die Leitung der GC-GRUPPE im Land. Seine langjährige Erfahrung im professionellen Vertrieb bringt er nun in den Ausbau der Aktivitäten in Italien ein - einem Markt, in dem die GC-GRUPPE bereits mit einem starken, regional verankerten Netzwerk von Partnerunternehmen erfolgreich im professionellen Haustechnik-Großhandel tätig ist.

In seiner neuen Funktion wird Novello insbesondere die strategische Ausrichtung der GC- GRUPPE in Italien gestalten, den gruppenweiten Austausch fördern und Synergiepotenziale nutzen. Ziel ist es, neue Wachstumsperspektiven zu erschließen, die Kompetenzen der Familienunternehmen in den Regionen zu stärken und deren Marktstellung weiter auszubauen - stets im Einklang mit der gewachsenen Identität sowie der unternehmerischen Eigenständigkeit vor Ort.

„Italien ist für uns ein Markt mit großem Potenzial und großer unternehmerischer Vielfalt. Wir freuen uns, mit Sergio Novello eine exzellente Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung im B2B-Vertrieb gewonnen zu haben. Sergio teilt unsere Werte und wird die regionale Weiterentwicklung mit Weitblick und Erfahrung unterstützen“, sagt Uwe Niederprüm, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG, der Holding der GC-GRUPPE aus Deutschland.

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Die GC-GRUPPE steht für unternehmerische Freiheit, starke Partnerschaften und langfristige Perspektiven - Werte, die mir sehr am Herzen liegen. Gemeinsam mit den italienischen Partnergesellschaften möchte ich dazu beitragen, das Potenzial dieses spannenden Marktes weiterzuentwickeln, den Austausch innerhalb der Gruppe zu intensivieren und neue Impulse für gemeinsames Wachstum zu setzen“, so Sergio Novello.