Geschäftsführer Sergio Novello / Copyright: GC-GRUPPE
18.09.2025  Pressemeldung Alle News von GC-Gruppe

Mit Sergio Novello auf Zukunftskurs: GC-GRUPPE stärkt Position in Italien

Die GC-GRUPPE freut sich, seit dem 1. September 2025 Sergio Novello als neuen Geschäftsführer für Italien begrüßen zu dürfen.

Als Geschäftsführer der Cordes & Graefe Italia Holding übernimmt er zugleich die Leitung der GC-GRUPPE im Land. Seine langjährige Erfahrung im professionellen Vertrieb bringt er nun in den Ausbau der Aktivitäten in Italien ein - einem Markt, in dem die GC-GRUPPE bereits mit einem starken, regional verankerten Netzwerk von Partnerunternehmen erfolgreich im professionellen Haustechnik-Großhandel tätig ist.

In seiner neuen Funktion wird Novello insbesondere die strategische Ausrichtung der GC- GRUPPE in Italien gestalten, den gruppenweiten Austausch fördern und Synergiepotenziale nutzen. Ziel ist es, neue Wachstumsperspektiven zu erschließen, die Kompetenzen der Familienunternehmen in den Regionen zu stärken und deren Marktstellung weiter auszubauen - stets im Einklang mit der gewachsenen Identität sowie der unternehmerischen Eigenständigkeit vor Ort.

„Italien ist für uns ein Markt mit großem Potenzial und großer unternehmerischer Vielfalt. Wir freuen uns, mit Sergio Novello eine exzellente Führungspersönlichkeit mit langjähriger Erfahrung im B2B-Vertrieb gewonnen zu haben. Sergio teilt unsere Werte und wird die regionale Weiterentwicklung mit Weitblick und Erfahrung unterstützen“, sagt Uwe Niederprüm, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG, der Holding der GC-GRUPPE aus Deutschland.

„Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Die GC-GRUPPE steht für unternehmerische Freiheit, starke Partnerschaften und langfristige Perspektiven - Werte, die mir sehr am Herzen liegen. Gemeinsam mit den italienischen Partnergesellschaften möchte ich dazu beitragen, das Potenzial dieses spannenden Marktes weiterzuentwickeln, den Austausch innerhalb der Gruppe zu intensivieren und neue Impulse für gemeinsames Wachstum zu setzen“, so Sergio Novello.

GC Großhandels Contor GmbH
GC Großhandels Contor GmbH
Altenwall 6
28195 Bremen
Deutschland
Telefon:  0421 - 2029-0
www.gc-gruppe.de
Anzeigen
KERMI Duschdesign GmbH
AFRISO-EURO-INDEX GmbH
Pluggit GmbH
HERZ Armaturen Gesellschaft mbH
Bosch Home Comfort Group

DESTATIS:

17.09.2025

43,8 Millionen Wohnungen in Deutschland zum Jahresende 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

12.09.2025

Inflationsrate im August 2025 bei +2,2 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

15.09.2025

Großhandelspreise im August 2025: +0,7 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung