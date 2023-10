Die CONTI Sanitärarmaturen GmbH hat ihr Service-Angebot ausgebaut und bietet mit myCONTI+ eine neue Website für die Ersatzteilsuche und -bestellung an.

Mit dem Tool wendet sich das Wettenberger Unternehmen an Installateure, Handelspartner und Anlagenbetreiber gleichermaßen, um ihnen das Auffinden des für den jeweiligen Bedarfsfall passenden Ersatzteils zu erleichtern. CONTI+ Geschäftsführer Udo Hilbert: „Mit der myCONTI+ Website haben wir ein Instrument entwickelt, mit dem unsere Partner das benötigte Produkt nicht nur schnell und einfach finden, sondern auch direkt bestellen können – und damit wertvolle Zeit sparen.“

Die Ersatzteilsuche funktioniert bei der myCONTI+ Website über eine Bildsuche. Eine Ersatzteilbezeichnung oder Artikelnummer ist nicht notwendig. Ist das richtige Produkt gefunden, werden die dazugehörigen Ersatzteile – inklusive eines Hinweises zur Verfügbarkeit – angezeigt. Bestellungen können nur durch registrierte Gewerbekunden vorgenommen werden. Die Lieferzeit beträgt zwischen zwei und fünf Tagen. In einem ersten Schritt hat der Sanitärhersteller seine Produkte aus dem aktuellen Katalog in die myCONTI+ Website eingepflegt. Das Angebot soll sukzessive um bereits ausgelaufene Serien erweitert werden. „Die Website ist für uns ein wichtiger Schritt, um mit Hilfe von Digitalisierung besseren Service erlebbar zu machen“, so der CONTI+ Geschäftsführer.

Hier geht es zur myCONTI+ Website: my.conti.plus/