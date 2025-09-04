Lassen Sie sich bei der Installation Ihrer Klimaanlage mit der Wanddurchführung DOYMAfix® HP/O-S von DOYMA begleiten.



Wir filmen den gesamten Einbau inklusive unserer Einführungslösung. Dank optimal aufeinander abgestimmter Komponenten ist der Einbau schnell und einfach – und das geringe Gewicht der

Wanddurchführung macht die Montage noch leichter. Nach dem Abschluss der Installation und der Filmaufnahme erhalten Sie einen Gutschein für die nächste Mustermontage.

DOYMAfix® Videodreh