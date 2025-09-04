04.09.2025  Pressemeldung Alle News von DOYMA

Mit Leichtigkeit zum Profi-Video: Entdecken Sie den DOYMAfix® Videodreh!

Lassen Sie sich bei der Installation Ihrer Klimaanlage mit der Wanddurchführung DOYMAfix® HP/O-S von DOYMA begleiten.

Wir filmen den gesamten Einbau inklusive unserer Einführungslösung. Dank optimal aufeinander abgestimmter Komponenten ist der Einbau schnell und einfach – und das geringe Gewicht der
Wanddurchführung macht die Montage noch leichter. Nach dem Abschluss der Installation und der Filmaufnahme erhalten Sie einen Gutschein für die nächste Mustermontage.

DOYMAfix® Videodreh

DOYMA GmbH & Co
DOYMA GmbH & Co
DICHTUNGSSYSTEME-BRANDSCHUTZSYSTEME
Industriestrasse 43-57
28876 Oyten
Deutschland
Telefon:  04207 - 9166-0
www.doyma.de
Anzeigen
Dimplex
Fröling Standort München
LK Armatur Deutschland GmbH
tecalor GmbH
WILO SE

ifo:

02.09.2025

Homeoffice bei einem Viertel aller Beschäftigten etabliert
mehr

Quelle: ifo.de

DESTATIS:

03.09.2025

13,4 Millionen Erwerbspersonen erreichen in den nächsten 15 Jahren das gesetzliche Rentenalter
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.08.2025

Importpreise im Juli 2025: -1,4 % gegenüber Juli 2024
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung