Pressemeldung

Dass wir auch in Deutschland zunehmend mit heißen Temperaturen leben müssen, darüber sind sich Experten einig. Wer sich ohne Aufwand angenehme Kühle ins Haus oder die Wohnung holen möchte, kann mit einem mobilen Klimagerät viel bewirken. Aufgrund ihres geringen Gewichts und der Ausstattung mit Transportrollen sind sie leicht zu transportieren und flexibel einsetzbar: abends oder nachts im Schlafzimmer, tagsüber im Arbeits- oder Wohnzimmer. Mobile Klimageräte sind auch in Mietwohnungen sinnvoll, in denen das Nachrüsten einer „richtigen“ Klimaanlage nicht möglich ist, denn sie benötigen zum Betrieb lediglich eine Steckdose und ein Fenster. Ihr Funktionsprinzip ist einfach: Sie saugen die warme Luft aus dem Raum ein und führen sie über einen Schlauch durch das gekippte Fenster nach außen. „Im Idealfall dichten Sie die Fensteröffnung mit einem sogenannten Airlock ab, das in den Fensterrahmen eingesetzt wird und das die Öffnung mit einem Reißverschluss flexibel verschließt“, rät Busse.

Effizient, leise, effektiv: Splitgeräte

Solarstrom vom eigenen Dach macht Klimageräte CO 2 -neutral

Eine Entscheidungshilfe beim Kauf ist das Energieeffizienzlabel, mit dem jedes Klimagerät gekennzeichnet ist. Es zeigt die Klassen von A+++ (sehr gut) bis D (sehr schlecht) an und gibt unter anderem Auskunft über die Effizienz der Kühlung und den Stromverbrauch. Ideal und besonders effizient ist es, Klimageräte mit selbsterzeugtem Strom aus einer Photovoltaikanlage zu betreiben: Das verursacht keinerlei CO 2 -Emission, zudem benötigen die Geräte genau dann den Strom, wenn er im Überfluss vorhanden ist – nämlich bei starker Sonneneinstrahlung und langen Sonnenstunden im Sommer.

