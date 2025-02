Premium-Badhersteller auf der ISH Frankfurt in Halle 3.1 – Stand C41

Kaldewei präsentiert auf der ISH in Frankfurt mehr als nur Neuheiten – der Premium-Badhersteller lädt seine Partner ein, gemeinsam die Chancen eines sich wandelnden Marktes zu nutzen und neue Impulse zu setzen. Die Besucher erwartet ein spannender Mix aus bahnbrechendem Material, innovativen Designs und nachhaltigen Konzepten. Dabei stehen Badlösungen im Fokus, die die Arbeit für den Fachhandwerker spürbar erleichtern, sein Geschäft ankurbeln und ihn optimal unterstützen. Besonderes Augenmerk gilt hier der Sensation Solidlite, einer revolutionären Material-Technologie, die den Sanitärmarkt bodengleicher Duschen verändern wird.

Das diesjährige ISH-Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft“ setzt Kaldewei als Vorreiter bei der Förderung der Kreislaufwirtschaft in die Tat um: Rund 600 Kaldewei-Produkte in der Farbe Alpinweiß, von bewährten Klassikern bis hin zu edlen Designobjekten, tragen ab sofort das begehrte „Cradle to Cradle Certified®“-Zertifikat. Kaldewei ist der erste Anbieter von Bade- und Duschwannen sowie Waschtischen, der mit diesem Gütesiegel seine konsequent nachhaltige Ausrichtung unter Beweis stellt.

Gespannt sein dürfen die Besucher auch auf neue Designerprodukte sowie auf innovative Badlösungen, die ein individuelles Badeerlebnis für alle Sinne ermöglichen. Abgerundet wird die Präsentation durch neue elegante Bodenabläufe in der Designsprache der beliebten Flowline Duschrinnen von Werner Aisslinger.