Wasser ist der Ursprung allen Lebens – und in unserem Alltag spielt es eine zentrale Rolle. HERZ bietet mit seinen Trinkwasserarmaturen mehr als nur Funktionalität: Sie erfüllen höchste Standards und Zertifizierungen und setzen auch Maßstäbe in Qualität und Sicherheit, damit das wichtigste im Leben mit größter Sorgfalt in Ihren Alltag fließt. HERZ Armaturen hat von der Registrierungsstelle WIEN-ZERT für seine Trinkwasserprodukte die erforderlichen Registrierungsbescheinigungen. Darüber hinaus sind ausgewählte HERZ Produkte mit Qualitätsmarken wie ÖVGW und DVGW ausgezeichnet.

Das ÜA-Kennzeichen ist eine gesetzliche Voraussetzung für den Einbau von Trinkwasserarmaturen. Um dieses Kennzeichen zu erhalten, müssen die Produkte eine strenge Prüfung durch eine Prüfstelle bestehen. Das ÜA-Kennzeichen bestätigt, dass die Produkte den strengen Vorgaben der österreichischen Gesetzgebung entsprechen, hygienisch einwandfrei sind und somit keine schädlichen Auswirkungen auf die Trinkwasserqualität haben. In Österreich müssen alle Rohre, Formstücke und Gebäudearmaturen in der Trinkwasserversorgung gemäß der ÖNORM B 5014 1-3 zertifiziert sein, um eingebaut werden zu dürfen. Zwar sind der Kauf und Verkauf von Produkten ohne ÜA-Kennzeichen erlaubt, doch der Einbau ist gesetzlich verboten – hier haftet letztendlich der Installateur. Um unangenehme und kostenintensive Konsequenzen zu vermeiden, ist daher beim Kauf stets auf das ÜA-Kennzeichen zu achten.

Verfügt ein Produkt über ein gültiges ÜA-Kennzeichen, können zusätzlich Qualitätszertifikate wie jene der ÖVGW oder DVGW beantragt werden. Diese Qualitätszeichen bestätigen zusätzlich zur gesetzlichen Trinkwassereignung eine umfassende Prüfung und laufende Kontrolle – von den Materialien bis zur Produkthaftpflichtversicherung.

HERZ Produkte im Bereich Trinkwasserarmaturen tragen das gesetzlich vorgeschriebene ÜA-Kennzeichen. Darüber hinaus verfügt HERZ auch über die Qualitätszertifikate von ÖVGW und DVGW.

HERZ Trinkwasserfilter mit Druckreduzierer

Der HERZ Trinkwasserfilter mit Druckreduzierer vereint Druckregelung und Filtration in einem Gerät. Er schützt Haushaltsgeräte vor zu hohem Eingangsdruck (einstellbar von 1,5–6 bar) und filtert gleichzeitig Feststoffe aus dem Wasser. Für beste Trinkwasserqualität – mit robustem Gehäuse aus trinkwassergeeignetem Messing und einer Filtertasse aus PA 12. Für Anlagen mit bestehendem Filter ist der HERZ Druckreduzierer auch als Einzelkomponente erhältlich.

HERZ Trinkwasser Mischventil

HERZ Trinkwasser Mischventile sind Sicherheitsarmaturen, welche die Warmwasser-Auslauftemperatur auf den eingestellten Wert regeln. Durch ein schnell reagierendes wachsgefülltes Thermostatelement werden Warm- und Kaltwasser gemischt, wodurch unkontrolliert hohe Temperaturen und Verbrühungen verhindert werden. Das Produkt ermöglicht eine Temperatursteuerung von 35 bis 70 °C und wird entsprechend den Normen EN 1111 und EN 1287 produziert. Es ist mit geänderter Flussrichtung oder mit wechselseitiger Flussrichtung erhältlich.

HERZ Zirkulationstemperaturbegrenzer

Der HERZ Zirkulationstemperaturbegrenzer ist ein thermostatisches Drosselventil für Trinkwassersysteme mit Umwälzpumpe. Er regelt die Wassertemperatur in der Zirkulationsleitung und begrenzt die zirkulierende Wassermenge auf das erforderliche Maß, um Temperaturkonstanz zu gewährleisten und Zirkulationsverluste zu minimieren. Mit integriertem Thermoelement vermeidet er hohe Kosten und ist für die Legionellenspülung geeignet.

HERZ Wasserzählergarnitur

HERZ Wasserzählergarnitur ist die kompakte Lösung für einen einfachen Wasserzählereinbau. Bestehend aus zwei Absperrarmaturen, einem Rückflussverhinderer und einem Entleerventil sind alle gesetzlich vorgeschriebenen Komponenten mit österreichischer Qualität in einem Produkt vereint. Der im Absperrventil eingebaute Rückflussverhinderer verhindert rückfließendes Wasser in das primäre Trinkwassernetz. Die Absperrventile sind mit nichtsteigender Spindel inklusiver Spindelabdichtung mit Doppel-O-Ring ausgeführt, wodurch eine zuverlässige Dichtung und lange Haltbarkeit garantiert sind.

HERZ STRÖMAX Strangregulierventile

Das HERZ STRÖMAX Strangregulierventil sorgt für eine präzise Durchflusskontrolle in einzelnen Strängen, wodurch jeder Verbraucher die benötigte Wasserzufuhr erhält. Es optimiert den Energieverbrauch in Wasserversorgungssystemen und vermeidet einen unzureichenden Durchfluss oder Überlastung von Leitungen. Erhältlich in Schräg- und Geradsitzform mit linearer oder gleichprozentiger Kennlinie sowie mit steigender oder nichtsteigender Spindel und einer digitalen Anzeige.

HERZ Systemtrenner

HERZ Systemtrenner dienen zur Trennung von Trinkwasser und Flüssigkeiten der Kategorien 1 bis 4. Sie arbeiten nach dem Dreikammersystem: Eingangs-, Mittel- und Ausgangskammer, welche durch je einen Rückflussverhinderer voneinander getrennt sind. Unter normalen Betriebsbedingungen verhindert ein Druckgefälle zwischen den Kammern das Rückfließen. Sinkt der Druck zwischen Eingangs- und Mittelkammer auf 0,14 bar, wird die Mittelkammer belüftet und eventuell zurückgedrücktes, belastetes Wasser wird sicher über das differenzdruckgesteuerte Ablassventil und den Ablauftrichter abgeführt.