In den letzten Jahren hat sich der „Mudroom“ – auch bekannt als Schmutzschleuse – als nützlicher Bestandteil moderner Wohnkonzepte etabliert. Ursprünglich vor allem in ländlichen Regionen verbreitet, gewinnt dieser Raum in zunehmend urbanen Haushalten an Beliebtheit. Er bietet eine funktionale Zone, in der Schmutz, Nässe und Staub aus dem Außenbereich zurückgehalten werden, bevor sie den Wohnbereich betreten. Der „Mudroom“ trägt nicht nur zu einem sauberen und organisierten Zuhause bei, sondern auch zu einer verbesserten Hygiene – ein Aspekt, der in unserer heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Besonders praktisch wird er durch die Integration smarter, wasserführender Lösungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse dieses Raums abgestimmt sind. Ob zum schnellen Händewaschen nach dem Spaziergang, zum Abspülen schmutziger Stiefel oder zum Reinigen von Haustieren – hansgrohe bietet eine Vielzahl von innovativen Produkten, die Funktionalität und Design perfekt vereinen. Dabei stehen nicht nur Effizienz und Hygiene im Fokus, sondern auch robuste Materialien und langlebige Oberflächen, die den täglichen Beanspruchungen standhalten.

Kratzresistentes Waschbecken und robuste Armaturen

Ein unverzichtbares Element eines „Mudrooms“ ist ein funktionales und kompaktes Waschbecken. Mit Xuniva bietet hansgrohe ein Waschbecken aus langlebiger Sanitärkeramik, das ideal für die täglichen Herausforderungen geeignet ist. Ob zum schnellen Händewaschen nach dem Spaziergang oder zum Säubern von Gartenwerkzeugen –Xuniva-Waschbecken sind kratzresistent und behalten dabei ihre elegante Optik.



Robuste Armaturen sind entscheidend in hochfrequentierten Räumen wie dem „Mudroom“, da sie den täglichen Belastungen und vielseitigen Anforderungen zuverlässig standhalten müssen. Mit ihrem minimalistischen und langlebigen Design passt die hansgrohe Finoris Waschtischarmatur perfekt in den funktionalen Stil eines „Mudrooms“ und bietet gleichzeitig vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Die Ausziehfunktion und der flexible Wasserstrahl erleichtern das Säubern von Schuhen, das Ausspülen von Eimern und das schnelle Abwaschen schmutziger Hände – ideal für die vielseitigen Anforderungen dieses Raumes. Um höchste Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten, eignen sich zudem hansgrohe FinishPlus Oberflächen in gebürsteter Optik oder Chrom. Diese Oberflächen garantieren, dass die Produkte auch in stark frequentierten und feuchten Bereichen wie dem „Mudroom“ dauerhaft schön bleiben.



hansgrohe DogShower – für saubere Vierbeiner

Haustierbesitzer wissen, wie viel Schmutz ein Spaziergang mit dem Hund hinterlassen kann. Mit der hansgrohe DogShower bietet die Marke eine einzigartige Lösung speziell für schmutzige Pfoten und nasses Fell. Die DogShower ist ideal, um den „Mudroom“ zur tierfreundlichen Reinigungsstation zu machen. Mit speziellen Strahlnoppen, die sanft auf die Bedürfnisse von Hunden abgestimmt ist, lassen sich Fell und Pfoten schnell und gründlich reinigen – ganz ohne Spritzer im restlichen Raum.



Praktische Sanitärlösungen für moderne „Mudrooms“

Der „Mudroom“ ist nicht nur ein Ort des Übergangs, sondern ein Raum für Sauberkeit, Ordnung und Funktionalität. Mit hansgrohe-Produkten wie dem kratzfesten Xuniva-Waschbecken, der funktionalen Waschtischarmatur hansgrohe Finoris sowie der praktischen DogShower wird dieser Raum optimal ausgestattet, um den täglichen Herausforderungen standzuhalten und gleichzeitig stilvoll zu bleiben.