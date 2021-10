Pressemeldung

Die Aktion findet vom 15.10. bis zum 31.12.2021 in Kooperation mit Fachgroßhändlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt. Teilnehmen können alle Installateure, die im Aktionszeitraum eine Alpha2 und Magna3 kaufen und sich mit ihrer E-Mailadresse sowie der Seriennummer des Aktionsproduktes online registrieren. Danach öffnet sich das digitale Rubbellos, bei dem die Teilnehmer um den Wochengewinn spielen. An der Verlosung des Hauptpreises nehmen alle Registrierten automatisch teil. Die Spieler können mit jedem im Fachgroßhandel gekauften Aktionsprodukt kostenlos teilnehmen. So erhöhen sie ihre Chance auf einen der Reisegutscheine.

Die Grundfos Alpha2 ist die Standardpumpe im Ein- und Zweifamilienhaus und vereint intuitive Bedienung mit höchster Energieeffizienz. Mithilfe der kostenlosen App Grundfos Go Balance und dem Alpha Reader ist sie zudem für den einfachen hydraulischen Abgleich geeignet. Die Magna3 eignet sich für den Einsatz in größeren Heizungsanlagen, Kühl- und Klimaanwendungen. Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten sowie die komfortable Autoadapt-Regelung machen sie zur energieeffizientesten Pumpe ihrer Klasse.