Stilvolles Design in Kombination mit herausragenden Produktfunktionen stellen die Spüle von GROHE nicht nur gekonnt in Szene, sie lassen die Tätigkeiten in der Küche mit Freude verbringen.

Die Küche ist schon lange kein reiner Funktionsraum mehr, sondern hat sich längst zum Herzstück der eigenen vier Wände entwickelt und ist heute ein Ort, an dem Familie und Freunde gern zusammenkommen. In vielen Einrichtungskonzepten ist sie sogar Teil des Wohnbereichs und zugleich Aushängeschild für den persönlichen Geschmack - der Trend zur Individualisierung wird in diesem Kontext immer wichtiger. Vor diesem Hintergrund haben nicht zuletzt die bewusste Auswahl und Kombination der unterschiedlichen Küchenelemente eine große Bedeutung.

Dieser Entwicklung wird die Premiummarke GROHE mit einem integrierten Komplettangebot für den zentralen Arbeitsbereich rund um die Spüle gerecht. Kern des Konzepts ist eine perfekt aufeinander abgestimmte Auswahl unterschiedlichster Armaturen, Spülen und Accessoires sowie die GROHE Wassersysteme mit passender Abfalllösung. Die rund 60 Zentimeter ober- und unterhalb der Spüle lassen sich je nach Bedürfnis in Funktion und Design ganz individuell gestalten.

Grenzenlose Vielfalt - smarte Armaturen für jeden Geschmack

Im Bereich der Armaturen erfüllt GROHE mit verschiedenen Designlinien wie Bau, Eurosmart, Concetto und Minta sowie seiner Colors Kollektion ganz unterschiedliche persönliche Gestaltungsansprüche. Alle Produkte verfügen über praktische Funktionen, die das Arbeiten in der Küche mit viel Komfort erleichtern. Die herausziehbare Spülbrause, unterschiedliche Auslaufhöhen, wählbare Strahlarten oder die Betätigung der Armatur mithilfe des Ellenbogens oder Fußes sind nur einige Beispiele.

Spülen von GROHE - Farbe, Form und Funktion im Einklang

Die große Auswahl setzt sich bei GROHE auch im Bereich der Spüle fort. Acht moderne Designlinien in fünf Farben runden jedes Küchenkonzept ab und erlauben individuelle Raumkonzepte. Die Angebote reichen vom Komposit-Modell, das in den Farben „Granit Grau" und „Granit Schwarz" verfügbar ist, bis hin zum „Klassiker" Edelstahl. Weitere Kollektionen stehen in den Tönen „Cool Sunrise gebürstet" und „Hard Graphite gebürstet" sowie in „Warm Sunset gebürstet" zur Auswahl.

Ein großer Vorteil der GROHE Küchenspülen sind die verschiedenen Einbauarten: Das Sortiment umfasst sowohl Standard-Einbauausführungen als auch flächenbündige Varianten und Einbauspülen mit abgeflachtem Rand. Auch spezielle Unterbau-Modelle, die bündig mit der Arbeitsfläche abschließen, sind verfügbar - Verbraucher haben die freie Wahl für die Gestaltung ihres persönlichen Küchentraums.

Die perfekte Ergänzung für einen optimalen Trinkgenuss

Als eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen bietet GROHE intelligente Technologien, die Menschen einen bewussten und nachhaltigen Umgang mit Wasser ermöglichen. So bietet beispielsweise das Wassersystem GROHE Blue Home wohlschmeckendes, gefiltertes und auf die optimale Trinktemperatur gekühltes Wasser in den Varianten still, medium und sprudelnd direkt aus der attraktiven Küchenarmatur.

Komfort und Genuss lassen sich mit GROHE Blue elegant und nachhaltig verbinden: Zeitraubende Wassereinkäufe, lästiges Kistenschleppen oder Einwegplastikflaschen gehören der Vergangenheit an. Eine vierköpfige Familie vermeidet mit GROHE Blue im Schnitt 800 Plastikflaschen pro Jahr[1], wodurch auch die Umwelt profitiert: Der CO2-Verbrauch reduziert sich um rund 61 Prozent[2] gegenüber Flaschenwasser und es fällt deutlich weniger Plastik- und Verpackungsabfall an. Der nachhaltige Wassergenuss ist je nach Bedarf in drei unterschiedlichen Ausführungen verfügbar: GROHE Blue Pure, Blue Home und Blue Professional. Mit GROHE Red steht zudem eine Variante für heißes Wasser zur Verfügung. Die beiden GROHE Wassersysteme ergänzen einander optimal und stellen in Kombination eine komfortable Lösung für die tägliche Wasserversorgung in der Küche dar.

In der Küche sinnvoll Platz sparen

Unhandliche und freistehende Mülleimer nehmen wertvollen Platz in der Küche ein. Die Abfallsysteme von GROHE passen perfekt unter jede Spüle und sparen damit Nutzfläche, die auf diese Weise anders genutzt werden kann. Abhängig von den jeweiligen Küchenunterschränken sind die Mülltrennsysteme mit großzügigen Abfallbehältern in Varianten von 8 bis 29 Litern erhältlich. Selbstverständlich sind die Abfallsysteme optimal auf die Formate der GROHE Wassersysteme angepasst, damit beide Komponenten gemeinsam unter der Spüle Platz finden.

Ein weiterer GROHE-exklusiver Vorteil: Alle Produktsets für den Bereich unter und über der Spüle umfassen das gesamte benötigte Zubehör - für die Installation müssen keine Komponenten zusätzlich bestellt werden. Und Dank aller benötigten Zubehörteile für Armaturen und dem GROHE Quick Fix Patent ist die Küchenspüle besonders einfach und schnell installiert.

Weitere Informationen unter www.grohe.de/de de/kueche.html

[1] Deutsche Umwelthilfe e.V.

[2] Studie zum CO2-Fußabdruck, Georg-August-Universität, Göttingen, 2013