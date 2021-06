Pressemeldung

Der Eis-Speicher in Rendsburg wird installiert. © Stadtwerke SH GmbH & Co. KG

Seit Frühjahr 2019 versorgt ein Eis-Speicher das Rendsburger Kreishaus und den Uhrenblock in der Kaiserstraße mit Heizwärme. Der 1880 erbaute Uhrenblock ist eine ehemalige Kasernenanlage. Das imposante Backsteingebäude bietet heute Platz für Wohnungen, ein Restaurant und Gewerberäume.

Im Untergrund der Parkanlage des alten Kasernengeländes liegt der Eis-Speicher. Die Größe des Speichers ist an den Wärmebedarf der angeschlossenen Gebäude angepasst, er misst 14mx4m. Dem unterirdischen mit Wasser befüllten Betonzylinder wird ganzjährig Wärme entzogen, bis sich ein großer Eisblock bildet. Im Verlauf des Gefrierprozesses, während dem die Temperatur des Wassers konstant bei 0°C liegt, wird die so genannte Kristallisationswärme frei. Die Energie, die das Wasser in dieser Phase freisetzt, ist enorm. Mit der Energie, die das Wasser während des Gefrierprozesses bis zur vollständigen Erstarrung abgibt, könnte man dieselbe Menge Wasser von 0 auf 80°C erhitzen. Vom Speicher wird dann die Wärme zu den Wärmepumpen geleitet. Beide Gebäude sind jeweils mit Sole-Wasser-Wärmepumpen ausgestattet, sowohl strombetrieben als auch erdgasbetrieben. Für die Wärmeverteilung im Kreishaus werden konventionelle Heizkörper genutzt. Damit der Prozess von neuem beginnen kann, muss der Eisblock wieder auftauen. Dafür sorgen die angeschlossenen Solar-Luftabsorber. Diese Solar-Luftabsorber stellen neben der Regenerationsenergie des Eisspeichers auch einen Großteil der benötigten Umweltenergie zur Verfügung.

Die gesamte Anlage spart jährlich bis zu 170t CO 2 ein, was ungefähr dem Ausstoß von 27 Autofahrten um die Erde entspricht. Demnächst soll ein weiteres Gebäude an den Eis-Speicher angeschlossen werden. Der Neubau wird nicht nur seinen Heizbedarf damit decken, sondern den Eis-Speicher im Sommer zum Kühlen der Räume nutzen und so dazu beitragen, dass sich der Speicher regenerieren kann.

Technische Angaben

Hersteller Eis-Speicher: Viessmann

Hersteller Wärmepumpe: Viessmann, Robur

Heizleistung Kreishaus: 200 kW

Fertigstellung: 2019