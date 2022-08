Wenn der Wetterbericht, was ja momentan bei den vorherrschenden Hitzewellen fast undenkbar ist, wieder einmal Minustemperaturen vorausgesagt und dann geschieht es: Die Heizung fällt aus. Was nun? Dank des flexiblen und mobilen E-Tech M 36 Flex der Marke ACV von Austria Email kann weiterhin dort geheizt werden, wo es nötig ist. Die marktweit einzigartige mobile Elektroheizzentrale wurde völlig neu konzipiert – sozusagen als „Heizung auf Rädern“. So hilft der E-TECH M als Notheizung aus, wenn es zu einem Schaden am normalen Heizsystem kommt, um das Einfrieren der Rohre der Anlage und des Hauses zu verhindern. Aber auch für das Trocknen von Estrich gilt er als optimale Komplettlösung. Und egal, welche Stromversorgung auf der Baustelle vorhanden ist, die mobile Elektroheizzentrale ist dank Mehrfach-Stromstecker für insgesamt sechs Leistungsstufen (3, 6, 9, 12, 18 und 36 kW) jederzeit einsatzbereit. Bei der Entwicklung des smarten Heizsystems wurde stets auf qualitativ hochwertiges Material geachtet, sodass es in sämtlichen Bereichen wie Wartung, Sicherheit und Robustheit punktet. Dank der 3-kW-Leistungsstufen wird eine sehr genaue Temperaturregelung erreicht. Konfigurationen wie ein Unterbrechungsprotokoll und ein optionaler Sicherheitsbügel sorgen z. B. für ein gefahrloses Heizen, auch wenn mal niemand zu Hause ist. Der innovative und bedienfreundliche Touchscreen rundet den E-TECH M ab. Mehr auch unter www.austria-email.de.